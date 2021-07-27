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直接下殺45折！必勝客披薩也能「跨店取、轉送好友」了

▲▼必勝客首推電子商品券。（圖／記者蕭筠攝）

▲必勝客首推「跨店隨時換」限量電子商品券。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

不只超商可以跨店取咖啡、商品了！人氣連鎖比薩品牌「必勝客」也宣布推出「跨店隨時換」限量電子商品券，首波祭出3經典口味提供一次買6個或8個選擇，平均1個大比薩45折就能吃到，還能全台門市隨便換，也能透過社群軟體、簡訊、mail轉送給家人好友，方便到不行。

▲▼必勝客披薩。（圖／業者提供）

▲首波有3口味比薩。（圖／業者提供，下同）

看準跨店取、轉贈好友商機，必勝客即日起於PK雙饗卡APP推出「跨店隨時換」限量電子商品券，首波提供3款經典口味鬆厚大比薩，包括章魚燒、超級總匯及夏威夷，並各推出6個、8個的商品券，平均1個只要用45折、249元起就能吃到，消費者可透過APP或訂餐網頁先行訂餐兌換，或是至門市出示QR code也可以，更開放跨店兌換，還可透過社群軟體、簡訊或mail轉送給好友；同步還有限量「個人比薩券」、「紙包筆管麵4爽餐券」，商品兌換期限可到明年底。

▲▼摩斯漢堡咖啡。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡咖啡連3天買1送1。

另，肯德基至8月2日止也推出限時7天「買1送1」活動，包括經典4塊上校雞塊、勁爆大雞米花、芒果煉乳流心冰淇淋大福、QQ黑磚奶茶等通通有；摩斯也有連3天「買1送1」活動，即日起至29日每日10點半後「摩斯咖啡買1送1」，不限冷熱、但須同容量。

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