羽球男雙奪金！陳玉珍發函教育部：在金門設立「李洋羽球訓練館」

▲陳玉珍發函教育部，請教育部研議在金門金寧鄉設立「李洋羽球訓練館」為主的體育運動園區。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

我國羽球男雙組合「麟洋配」在東京奧運奪下金牌，而身為金門人的李洋賽後更在臉書發文表示，「我是金門人，我來自台灣」，讓金門鄉親開心不已。對此，立委陳玉珍就表示，她在聽聞李洋父親細數他培養李洋怡路走來的辛酸，也讓她決定發函給教育部，請教育研議比照以「前瞻基礎建設計畫」推動我國足球運動發展之決心，在金門金寧鄉設立「李洋羽球訓練館」為主的體育運動園區，除帶動地方運動風氣外，還可做為未來中華隊移地訓練場地之用，順便帶動金門消費經濟。

陳玉珍2日上午與李洋父親在一個廣播節目中同台，而李父細數著過去培養李洋一路走來的辛酸。對此，陳玉珍表示，李父培養子女打羽球的經歷，顯示每位運動員背後，是教練、家人義無反顧的支持才能夠有機會登上奧運殿堂，和來自世界各國好手同台較勁，無論最後奪牌與否，都代表了長年累月的付出，汗與血交織下，才能換來一次又一次的成績晉級。

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陳玉珍表示，這次李洋能代表國家，贏得我國奧運羽球史上首面金牌，如此優異的成績，不僅引發全體國人瘋羽球之熱潮，更是金門鄉親眼中的「金門之光」。因此，她也發函給教育部，請教育研議比照以「前瞻基礎建設計畫」推動我國足球運動發展之決心，在金門金寧鄉設立「李洋羽球訓練館」為主的體育運動園區，除帶動地方運動風氣外，還可做為未來中華隊移地訓練場地之用，順便帶動金門消費經濟。

此外，陳玉珍也提到，國家對選手的照顧，無論是零用金還是補助金的給予，金額如果比打零工還不如，「如何讓選手無後顧之憂，全心全意訓練？」她要求對運動選手補助金或照顧津貼應予提高。陳玉珍說，許多父母親不願意讓孩子接觸體育，主要的原因就是怕努力為國爭光，退役之後卻沒出路，事實上，有許多國手退役後連教練工作都找不到，台灣合格教練聘用率不到15％，更遑論將奪牌的經驗傳承下去，根本就是浪費體育人才，這部分政府必須主動檢討該如何幫助退役國手轉任教練，讓經驗能夠傳承。

陳玉珍提到，當然培育運動選手也不能光靠政府，企業的支援與贊助亦相當重要，政府可以透過稅賦減免方式，來鼓勵企業贊助體育，鼓勵企業支持選手、支持體育活動，讓我國優秀運動選手都有機會能在國際體壇上更加發光發熱。