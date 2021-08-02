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斗笠4青年菜市場熱血站崗防疫　噴酒精助分流...忙完再去上班

▲4位熱血青年戴斗笠於菜市場站崗，扮苦行僧宣導防疫。（圖／記者游瓊華攝）

▲4位熱血青年戴斗笠於菜市場站崗，扮苦行僧宣導防疫。（圖／南屯即時通提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

4名台中熱血青年為了保護家鄉、協助防疫，透過在地臉書粉專「南屯即時通」聯繫，利用工作之餘，每周2天輪流在南屯區公有及傳統市場路口，猶如苦行僧般站崗1小時，頭戴斗笠、身揹麥克風、手拿消毒槍及舉牌，主動替民眾及購買的蔬果進行消毒，包括市場攤販、路邊停放機車都不放過，烈日或下雨也不停歇，廣受現場民眾好評鼓勵。

隨著防疫警戒降二級，近日的南屯公有市場攤販生意回流，婆媽主夫們開始出來採買，洪鑫任等幾位戴著斗笠的青年也在攤位旁站崗，喊著「噴酒精！請找我！」同時拿酒精槍幫忙民眾全身消毒，江銘哲則指引民眾排隊進入市場，陳軍華則拿顯眼的紅招牌提醒民眾記得消毒。

發起活動的洪鑫任表示，因菜市場空間狹窄加上天氣熱，大家容易忽略戴口罩跟消毒的重要，所以幫助大家噴酒精消毒，這樣逛菜市場也逛得安心；他們事先找南屯公有市場自治會長陳連炳請益，發現市場宣導人手稍嫌不足，於是趁上班前當起防疫宣導志工，忙完再接著去上班。

▲4位熱血青年戴斗笠於菜市場站崗，扮苦行僧宣導防疫。（圖／記者游瓊華攝）

▲▼4位熱血青年戴斗笠於菜市場站崗，扮苦行僧宣導防疫。（圖／南屯即時通提供）

▲4位熱血青年戴斗笠於菜市場站崗，扮苦行僧宣導防疫。（圖／記者游瓊華攝）

洪鑫任說，4人先前曾花2個月時間，步行百里消毒南屯全區，現在再度合體當防疫志工宣導員，將愛鄉精神化成實際行動；另一位斗笠青年江銘哲說，希望大家別因為疫情趨緩而鬆懈，未來必須要學習如何跟病毒共存，之後會規畫在南屯區各市場，每周輪流定點站崗，直到疫情結束。

菜籃族張先生說，現在出門買菜都會隨身帶酒精，「若有人在路口幫忙更棒，也希望這樣的服務能持續下去」，他說也會鼓勵姪子姪女放暑假出來市場當志工，跟年輕人一起守護家鄉、對抗病毒。
 

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