94.8萬人想打高端！　何時開打？陳時中曝「要滿足一條件」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布最新疫苗意願登記結果，到今日下午1時為止，總計有120萬人完成登記，此次才開放選填的高端則有94.8萬人有意願接種，其中有16.7萬人非高端不打。食藥署今宣布首四批高端26萬餘劑檢驗封緘通過，何時會納入平台？陳時中表示，現在用20幾萬就來打，恐怕排定分配上面都會有大問題，基本的分配量有了，我們就盡快進行。

國內正進行大規模疫苗接種，運用疫苗登記平台，依循長幼有序、每週提供一種疫苗原則進行分配，到第四輪都是提供AZ疫苗。指揮中心指揮官陳時中今日公布最新疫苗接種數據，六日接種較少，兩天接種15萬9954人，人口涵蓋率達到33.56%，劑次人口比35.21%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

指揮中心27日重啟疫苗意願登記預約平台，並且將國產疫苗高端納入選項，一度也傳出第五輪疫苗可能提供高端，而食藥署今宣布已在7/30傍晚完成高端生產首4批新冠肺炎疫苗檢驗，共計26萬5528劑，已核發封緘證明書，目前正在倉儲進行後續作業。

意願平台將於明日結算，指揮中心公布最新統計，到2日下午1點為止，全國有1204萬5,564人完成登記，其中有325萬人是重啟後登記。當中最多人仍是同時選擇AZ與莫德納，619萬0,477人，佔比51.39%；其次則是獨鐘莫德納的409萬3,642人，佔比33.98%。至於，至於本次新增的高端，94.8萬人有意願接種，其中有16.7萬人非高端不打。

【補充說明】

意願登記 (截至8/2 13:00)

全國意願登記完成總人數：12,045,564人。(7/27 14:00 以後新增3,256,853人)

疫苗登記狀況：

AZ：813,069人，佔比6.75%

AZ、Moderna：6,190,477人，佔比51.39%

AZ、Moderna、高端：625,165人，佔比5.19%

AZ、高端：32,056人，佔比0.27%

Moderna：4,093,642人，佔比33.98%

Moderna、高端：123,843人，佔比1.03%

高端：167,312人，佔比1.39%

意願登記高端疫苗總計：948,376人(7/27 14:00 以後新登記：560,340人）

▲疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）