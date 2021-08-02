美鉛球怪咖女將爆紅！出櫃「喜歡漂亮女孩」　奪銀高舉X手勢意義曝

▲東奧美國鉛球選手桑達士（Raven Saunders）因搞怪直率的作風爆紅。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

東奧美國鉛球選手桑德絲（Raven Saunders）在1日決賽中，以19.79公尺成績奪得銀牌，站在頒獎台上時高舉「X」手勢，鼓勵像自己一樣的非裔、LGBTQ族群以及心理健康患者「誠實面對自己與他人」。儘管她未能摘金，搞怪風格與直率勇敢的個性已經圈粉無數。

25歲的桑德絲把頭髮染成一半紫色、一半綠色，戴著漫威角色「綠巨人浩克」的口罩出賽，使盡全力擲出鉛球，作風極具個人魅力。她在頒獎典禮後表示，「X是所有受壓迫者相遇的十字路口」，而此舉是為了趁著奧運，替脆弱族群發聲。

▲桑達士（Raven Saunders）在東奧頒獎典禮上高舉X手勢。（圖／達志影像／美聯社）



桑德絲時常在Instagram分享訓練與日常照片，非常喜歡「綠巨人浩克」的綽號，因為這代表了自己外在強大、內心脆弱的性格。她想告訴所有迷惘的人，「做自己，不須道歉。不論別人試圖把你塞進多少個框架，你都能做自己……人們試圖勸我不要刺青、穿洞之類的，但看看現在的我，我棒極了」。

桑德絲3年級就向母親坦承喜歡漂亮女孩，6年級被同學發現暗戀對象是女生，但直到9年級才開始適應這個身分，並在大學前公開出櫃。她被診斷出憂鬱症、焦慮症及創傷後壓力症候群（PTSD），也坦言曾經想要自殺，「如果沒有向一位資深心理醫師發訊息，我現在就不會站在這裡了」。

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