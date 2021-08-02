小戴領獎大嘆氣！醫憂心見「這篇文」放心了：再次體驗全台心連心

▲林氏璧擔心小戴心理無法調適。（圖／路透社）

記者施怡妏／綜合報導

世界球后戴資穎1日在東奧羽球女單金牌戰對決中國一姐陳雨菲，可惜最後以1比2落敗，拿下銀牌，頒獎時戴資穎神情落寞，不少人擔心戴資穎心理是否能夠調適，賽後她也在深夜感性發文，接受這樣的結果，也感謝大家的支持與鼓勵。名醫林氏璧看完後表示，「看到小戴發這篇文，我比較放心了」。

名醫林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，小戴背負著國人的期望，還有長久以來為自己設定的目標，「我很擔心小戴心理調適不過來」，但看到小戴深夜的臉書貼文，她心中的大石頭放下了，也感謝印度選手辛度給予小戴安慰，讓小戴有了情緒的出口，「五年前和金牌擦身而過，妳知道那種失落」。

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▲小戴神情落寞讓人心疼。（圖／路透）

林氏璧表示，不管之後有沒有機會可以看到小戴三年後在巴黎出賽，「我永遠會記得，這個特別的夏天」，在全球被疫情壟罩的恐懼當中，有一群努力認真的運動員，在東京發光發熱，「付出了他們的所有，拼盡全力永不放棄」。

林氏璧感動表示，「謝謝小戴，謝謝所有台灣努力的運動員，也謝謝東京辛苦在疫情下舉辦這次特別的奧運，讓我們再次體驗到全台灣心連心的感覺」。

對此，網友們也紛紛給予打氣，「謝謝這些奧運選手們，在全球新冠疫情期間帶給大家的活力與感動」、「我想辛度給了她安慰，那個程度才懂的」、「雖然有點遺憾，但盡力的去享受比賽才是最重要的

」、「要謝謝小戴讓全台再次全島一心」、「戴資穎，妳很棒！」