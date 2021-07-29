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爽嗑自製「統一布丁芒果雪花冰」夏日超消暑　網淚回「永遠等不到布丁結凍就消失」

▲▼統一布丁,牛奶,雪糕,甜點,夏天,IG,網紅。（圖／翻攝自臉書「我愛全聯-好物老實説」，記者張芳瑜後製）

▲網友在臉書社團分享自製的布丁芒果雪花冰，材料只需要統一布丁、牛奶和芒果，就能製作出超適合夏天消暑的美味甜品。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）

消費中心／綜合報導

夏天艷陽高掛、天氣超級熱，光是坐著不動也讓人滿身大汗，只想大口大口地享用清涼飲品和吃冰消暑氣；雖然市售冰品種類眾多，走在街上更是沒兩步路就有手搖飲料店，但是自己在家自製創意涼飲和冰品，不僅衛生條件能確實把關，還能隨自己喜歡變化食材，動手做出成品又可以獲得成就感，為生活增添許多樂趣。想做出美味冰品所需的製作材料很簡單，只要準備各大超商通路都買得到的統一布丁、牛奶以及愛吃的配料，再按照網友們提供的創新吃法製作，在家就能享用賞心悅目又好吃的甜品。

暢銷多年的統一布丁是大人小孩都喜愛的國民甜點，Q彈滑嫩的口感和焦糖融合布丁的香甜滋味，一入口舌尖嚐到的不光是美味，還有滿滿的幸福感。無可挑剔的好味道再加上實惠的價格，讓人大讚CP值爆表，當然也是掃貨回家、自製甜品的絕佳選擇。就有一名網友在擁有百萬成員的高人氣臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中，分享自己使用經典甜品「統一布丁」做主角製作出「布丁雪花芒果冰」，成功在家開起冰店。

網友不藏私手把手公布菜單教學，首先將結凍的統一布丁、冰塊，再加入少許鮮奶，用果汁機打成冰砂泥狀，當作布丁雪花泥基底，接著在上面擺滿夏季必吃的芒果、淋上煉乳，她還放上冰凍過、切成愛心形狀的統一布丁，一盤配料豐富又好吃、賣相不輸觀光客名店的布丁雪花芒果冰就大功告成了。分享文一出立刻引發熱烈迴響，除了堆滿「謝謝分享」、「好棒的做法」等盛讚外，還有網友逗趣回應：「布丁還沒結凍時⋯⋯就被（小孩）喀掉了，永遠等不到結凍的時刻」、「這個不只小孩喜歡，我也好想吃」，徹底征服所有人的心。

▲▼統一布丁,牛奶,雪糕,甜點,夏天,IG,網紅。（圖／翻攝自臉書社團「「我愛全聯-好物老實説」）

▲切成愛心形狀的統一布丁和芒果丁，擺在以統一布丁和牛奶打成的雪花冰上，就變成大人小孩都愛吃的布丁芒果雪花冰。（圖／翻攝自臉書社團「「我愛全聯-好物老實説」）

不光是臉書社團吹起統一布丁熱潮，IG上也有不少網紅分享自己的私房手作布丁甜點，像是職棒啦啦隊的甜姐兒「陳波波」和「沛祺」，就是最愛把統一布丁冰到冷凍庫後再吃的「雪糕派」，QQ脆脆的冰砂感，讓統一布丁的甜味變得加倍清爽，還可以加入巧克力球、捲心酥等零食，讓布丁雪糕變身華麗甜點，揪大家這個夏天一起「凍吃凍吃」，視覺味覺雙重享受。

▲▼統一布丁,牛奶,雪糕,甜點,夏天,IG,網紅。（圖／翻攝自IG，記者張芳瑜後製）

▲職棒啦啦隊的「陳波波」在自己的IG上，手把手教網友自製統一布丁創意冰品。（圖／翻攝自IG）

▲▼統一布丁,牛奶,雪糕,甜點,夏天,IG,網紅。（圖／翻攝自IG，記者張芳瑜後製）

▲職棒啦啦隊的沛祺自製「笑臉統一布丁雪糕」，吸引破千網友留言大讚超可愛。（圖／翻攝自IG）

也有像團購部落客「李花」及網路節目主持人「紀董」，鍾情以布丁加牛奶調配而成的「牛奶派」，兩人都在IG上曬出超簡單做法，只要「一撕二倒」就能完成。第一步撕開布丁，第二步和牛奶一起倒入杯中，用吸管將布丁和牛奶咕溜咕溜一口氣吃到嘴裡，布丁牛奶的滑嫩香濃口感讓人忍不住一直「笑吸吸」，讚嘆夏天喝到這杯就像到了天堂般快樂無比。

▲▼統一布丁,牛奶,雪糕,甜點,夏天,IG,網紅。（圖／翻攝自IG，記者張芳瑜後製）

▲李花以「一撕二倒」簡單兩步驟，就快速做出一杯香甜濃郁的「統一布丁牛奶」。（圖／翻攝自IG）

▲▼統一布丁,牛奶,雪糕,甜點,夏天,IG,網紅。（圖／翻攝自IG，記者張芳瑜後製）

▲網紅紀董自曝從小到大都愛吃統一布丁，夏天一到他也是牛奶派，大推布丁牛奶超好喝。（圖／翻攝自IG）

無論是雪糕派、牛奶派還是挺雪花冰，唯一共識就是「統一布丁」實在太好吃，軟嫩香甜怎麼搭配都銷魂！自製令人垂涎不已的布丁甜點，既能解饞，過程又超級療癒；想度過一個涼快清爽又甜蜜幸福的夏天，不妨找時間動手玩看看。

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