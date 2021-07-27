　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

148cm「童顏網紅」帶兒戲水！網見泳衣下超兇...驚呆：太美了

▲▼ 0

▲洪瑛琦日前在IG上分享，和兒子海邊玩沙照。（圖／翻攝自IG／kisy0729）

實習記者高琳景／綜合報導

南韓28歲女網紅洪瑛琦（홍영기），雖已經是2個孩子的媽，但因外貌太過童顏，因此被封為「臉讚」代表，吸引大批網友追蹤。日前她IG曬出和兒子去海邊的玩沙照，被不少網友狂讚「根本是姐弟」！

從照片中可見，148cm的洪瑛琦身穿白色超短上衣，配上綠色泳裝，巧妙地融合了可愛與性感，再搭配著辮子髮型和超級童顏的外貌，和兒子在鏡頭前擺出超萌手勢，乍看之下，2人根本像是姊姊帶著弟弟出遊的模樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 0

▲洪瑛琦擺出俏皮姿勢帶著孩子合照。（圖／翻攝自kisy0729 IG）

照片曝光後，吸引不少粉絲留言「太神奇了，妳生了兩個兒子把他們扶養到現在還是姊姊的模樣」、「真的好可愛阿…」、「媽媽太美了」、「好羨慕你，快30歲了還像20出頭的孩子」、「我在飯店有看到妳…真的真的很漂亮！」

據了解，洪瑛琦是在南韓節目《臉讚時代》認識小3歲的先生李世龍，兩人在交往沒多久後就發現懷孕，由於當時李世龍還是個18歲的高中生，消息曝光後在南韓造成轟動。

高中時期就經營網拍的洪瑛琦，是許多南韓女生的時尚指標，其營業額最高曾達3億韓元（約新台幣731萬），目前育有2名兒子的她，還是時不時在IG分享生活辣照，其追蹤人數已高達84萬名粉絲追蹤。

▲▼ 0

▲▼洪瑛琦雖已是2個小孩的媽媽，但一張童顏讓她看起來還像個學生。（圖／翻攝自洪瑛琦IG）

▲▼ 0

ET快訊
快訊／郭婞淳第1把抓舉100公斤成功　輾壓穩居第1
快訊／林新男護理師染疫匡列破1300人　PCR採檢出爐
他打完2劑AZ卻收到簡訊「要打第3劑？」　網：我連第一劑都沒
快訊／北市+5「3人無症狀」　12區確診分布出爐
LIVE／AIT油漆工打2劑BNT仍確診　柯文哲最新說明
快訊／新北公布最新確診足跡　家樂福待30分鐘
快訊／二級警戒「下班別群聚」　侯友宜：我會去查
郭婞淳第1把抓舉設定100公斤鎖定第1　第2把可望拚破奧運紀
有高端可選！　高嘉瑜火速取消AZ：等待施打高端
20歲就能選高端！預約平台「可以單勾」　網實測傻了：怎麼沒B
快訊／新北＋4「三重、新莊各2例」　皆為新增個案
LIVE／警戒降二級首日「新北＋4」　侯友宜最新說明
王定宇爆「超過150萬劑疫苗」抵台！陳時中回應藏玄機
戴資穎PO「6秒焦慮片」問一句話　5分鐘萬人挺爆
疫苗平台新增高端　周玉蔻歡呼成功預約：感動的時刻
郭婞淳出賽拚奪金！　陳時中笑稱：請個假也要看
南京封控升級！關閉KTV、電影院　Delta釀本土確診破百
要送9友邦高端疫苗　陳時中回應了
新竹30多歲男跑北市聚會　和朋友雙雙染疫
民調僅63分！陳時中「盼分數高一點」：大家已非常努力
找中華隊自拍的韓國40歲射箭大叔　帶傷辛酸生涯：痛習慣了
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／林新男護理師染疫匡列人數破1300人　PCR採檢結果曝

打完2劑AZ卻收到簡訊！他傻「要打第3劑？」網：我連第一劑都沒有

20歲就能選高端！預約平台「可以單勾」　網實測傻了：怎麼沒BNT

直擊／基隆廟口解封現人龍！攤商收錢先消毒　遊客怕怕不敢內用

指考明登場！台大供10間身障考場　考生自備「熱敷眼罩、黑色尺」

郭婞淳出賽拚奪金！陳時中笑稱：請個假也要看

王定宇爆本週「超過150萬劑疫苗」抵台　陳時中回應了！

可以選高端了！鄉民曝光「預約畫面」秀第3選項：獻出手臂吧

賣白T卻寄情趣內衣！噁男要求「穿上拍照才能退」：我找到妳FB囉

國民黨爆政府要送9友邦高端疫苗　陳時中：不會影響國內施打

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

楊勇緯高中上《大集合》帥樣被挖出！　5年前PK禾浩辰..13秒完成拿第二

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

跆拳道羅嘉翎被封「新國民女友」　媽笑：想交往先過爸媽哥三關！

快訊／林新男護理師染疫匡列人數破1300人　PCR採檢結果曝

打完2劑AZ卻收到簡訊！他傻「要打第3劑？」網：我連第一劑都沒有

20歲就能選高端！預約平台「可以單勾」　網實測傻了：怎麼沒BNT

直擊／基隆廟口解封現人龍！攤商收錢先消毒　遊客怕怕不敢內用

指考明登場！台大供10間身障考場　考生自備「熱敷眼罩、黑色尺」

郭婞淳出賽拚奪金！陳時中笑稱：請個假也要看

王定宇爆本週「超過150萬劑疫苗」抵台　陳時中回應了！

可以選高端了！鄉民曝光「預約畫面」秀第3選項：獻出手臂吧

賣白T卻寄情趣內衣！噁男要求「穿上拍照才能退」：我找到妳FB囉

國民黨爆政府要送9友邦高端疫苗　陳時中：不會影響國內施打

勝投、安打、盜壘滿場秀　梅登就愛大谷翔平球衣髒兮兮

老年人確診數趨緩　柯文哲示警：疾病開始往年輕人移動

郭婞淳第2把抓舉103公斤破奧運紀錄　新任奧運紀錄保持人

埋頭練「刨床項目」全家圍觀　牠5秒累癱媽笑瘋：怎麼參加奧運！

凱莉激吻比利被拍！　吳宗憲曝「戀情真相」：早就知情

快訊／林新男護理師染疫匡列人數破1300人　PCR採檢結果曝

私立幼兒園就學補助預扣困難　立委要教育部提前分期撥付

竟然被形容像騙子！呂芳銘不服TBC案否決理由要告NCC

十銓攜手聯強美國新聚思公司　合作搶攻北美市場

「我需要用錢」網婆一句話　他奔銀行匯3.1萬美元...警苦勸夢醒了

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

生活熱門新聞

不用等簡訊！第四輪疫苗上平台登錄就成功

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

桌球混雙頒獎　台日貼緊緊「中國臭臉閃超遠」！

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

客人下單只回「皮卡」　外送員1招讓他說人話

今起降二級！　吃喝玩樂10大QA一次看

降二級「2個15」保護自己　醫要蔡賴快做一件事

疫苗登記平台今下午2點再開放！新增高端可選

才剛降級！　醫一早直擊民眾「馬上鬆懈了」

43歲男預約疫苗不符合資格　網揭關鍵原因

雲林運動公園上吊！21：00「紅布包樹枝」送肉粽

今增16例本土「分佈4縣市」　桃園市6例最多！

快訊／二級警戒首日！新增16例本土

更多熱門

相關新聞

南韓國防爆危機！近期出現「2大嚴重紕漏」

南韓國防爆危機！近期出現「2大嚴重紕漏」

南韓國防部長徐旭（서욱）近日面臨至少2起重大的政治危機，在軍事管理上明顯出現嚴重紕漏！繼派駐非洲亞丁灣執行掃蕩海盜任務的清海部隊，因尚未接種疫苗而出現高達9成隊員染疫的群聚感染事件後，曾涉及女空軍遭性騷輕生事件而遭關押等候審判的盧姓副士官，也傳出在收容所內以極端的方式輕生身亡。

南韓大魔王太狂！她笑曝「射箭奪金」原因

南韓大魔王太狂！她笑曝「射箭奪金」原因

即／兩韓恢復熱線！金正恩、文在寅共同協議

即／兩韓恢復熱線！金正恩、文在寅共同協議

南韓「AZ混打BNT」數據曝　抗體高出6倍！

南韓「AZ混打BNT」數據曝　抗體高出6倍！

金正恩恐大規模處決　50名脫北者已遣返歸國

金正恩恐大規模處決　50名脫北者已遣返歸國

關鍵字：

南韓網紅洪瑛琦童顏kisy0729홍영기

讀者迴響

熱門新聞

不用等簡訊！第四輪疫苗上平台登錄就成功

直擊《全明星》比利、凱莉車內激吻

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

阿翔深夜突遭Grace「狠甩巴掌」！

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

桌球混雙頒獎　台日貼緊緊「中國臭臉閃超遠」！

王子短跑教練「代表台灣闖東奧」

鄉民爆鄭怡靜慘被趕出台南！黃偉哲回應了

韓射箭選手邀中華隊自拍　網跪求正面照

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

奧運「鐵人三項」游完東京灣全嘔吐！

曾訪問12歲戴資穎！王傳一回顧影片「整個驚呆」

客人下單只回「皮卡」　外送員1招讓他說人話

今起降二級！　吃喝玩樂10大QA一次看

更多

最夯影音

更多
女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦
旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面