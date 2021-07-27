148cm「童顏網紅」帶兒戲水！網見泳衣下超兇...驚呆：太美了

▲洪瑛琦日前在IG上分享，和兒子海邊玩沙照。（圖／翻攝自IG／kisy0729）

實習記者高琳景／綜合報導

南韓28歲女網紅洪瑛琦（홍영기），雖已經是2個孩子的媽，但因外貌太過童顏，因此被封為「臉讚」代表，吸引大批網友追蹤。日前她IG曬出和兒子去海邊的玩沙照，被不少網友狂讚「根本是姐弟」！

從照片中可見，148cm的洪瑛琦身穿白色超短上衣，配上綠色泳裝，巧妙地融合了可愛與性感，再搭配著辮子髮型和超級童顏的外貌，和兒子在鏡頭前擺出超萌手勢，乍看之下，2人根本像是姊姊帶著弟弟出遊的模樣。

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▲洪瑛琦擺出俏皮姿勢帶著孩子合照。（圖／翻攝自kisy0729 IG）

照片曝光後，吸引不少粉絲留言「太神奇了，妳生了兩個兒子把他們扶養到現在還是姊姊的模樣」、「真的好可愛阿…」、「媽媽太美了」、「好羨慕你，快30歲了還像20出頭的孩子」、「我在飯店有看到妳…真的真的很漂亮！」

據了解，洪瑛琦是在南韓節目《臉讚時代》認識小3歲的先生李世龍，兩人在交往沒多久後就發現懷孕，由於當時李世龍還是個18歲的高中生，消息曝光後在南韓造成轟動。

高中時期就經營網拍的洪瑛琦，是許多南韓女生的時尚指標，其營業額最高曾達3億韓元（約新台幣731萬），目前育有2名兒子的她，還是時不時在IG分享生活辣照，其追蹤人數已高達84萬名粉絲追蹤。

▲▼洪瑛琦雖已是2個小孩的媽媽，但一張童顏讓她看起來還像個學生。（圖／翻攝自洪瑛琦IG）