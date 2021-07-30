　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他們雖無緣奪牌…謝長廷曝現場暖心聲援　今晚要看林昀儒爭銅賽

▲▼ 駐日代表謝長廷到東奧賽場為中華隊加油 。（圖／體育署提供）

▲駐日代表謝長廷到東奧賽場為中華隊加油 。（圖／體育署提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

我國選手在本屆東京奧運表現亮眼，駐日代表謝長廷30日在臉書表示，今天晚上來得及的話要看19歲「桌球天才」林昀儒的爭銅賽，也向接下來要比賽的選手鼓勵加油。

謝長表示，沒有賽事的選手、教練、防護員等，每天都有人陸續離日返台，雖然自己無法一一親送，但駐日代表處都有派人到機場，協助PCR等檢疫及出境手續。

提到比賽現場，謝長廷說，昨天下午去看王子維的比賽，比賽過程他使出渾身解數想贏球，幾次還趴跌在地上，但最後輸了，離場時到走道旁向他説辛苦了，繼續加油，他低下點頭好像說謝謝或抱歉的話。

謝長廷還提到，昨天下午去看王子維的比賽，比賽過程他使出渾身解數想贏球，幾次還趴跌在地上，但最後輸了，離場時到走道旁向他説辛苦了，繼續加油，他低下點頭好像說謝謝或抱歉的話。

謝長廷說，奧運高手雲集，每一位選手都是自己國家的頂尖人物，來這裡可以打到16強以內都很不容易，拿牌更是困難，但每一位選手都想順利過關贏得獎牌，相信大部分選手都有過期待和夢想，失敗的痛苦和挫折，一般恐難想像，「所以我如在場都會走到近處去慰問鼓勵，子維、智淵、智凱的情形都一樣。當然贏了也需要，像羅嘉翎、郭婞淳和體操的預賽勝岀時，我也在現場。」

網友紛紛留言表示，「有大使在場，台灣選手就有強大後援呵護在場」、「謝謝大使，台灣的選手辛苦了」、「在日本，有大使做後盾，也讓我們的選手無後顧之憂，感謝大使為國家及選手所做的一切。」

ET快訊
西南氣流要來了！首波「降雨高峰」時間點出爐　各區雨勢一次看
LIVE／戴資穎要上場了！　高雄戴爸領軍加油
戴資穎八強賽「強碰宿敵」依瑟儂！　戴爸領好友齊聲喊加油
說好戴資穎4點半上場！他開電視愣「印度vs日本」　最新出場時
準備上場！戴資穎對決泰國依瑟儂　力拼4強門票
參加「台北X men趴」1傳4　高雄特殊交友圈感染源找到了
歹徒持刀搶劫！女店員抄起「45cm陽具」狂甩趕跑
疫苗用不完被丟掉！「這國家」半數人拒接種　醫生崩潰
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

他們雖無緣奪牌…謝長廷曝現場暖心聲援　今晚要看林昀儒爭銅賽

護航高嘉瑜？柯文哲稱「民代有選民請託壓力」　點問題出在衛生局

里長疑安排插隊打疫苗　劉和然駁：只有不知怎被施打、沒有插隊問題

憂疫苗短缺嚴重！　賴香伶控民進黨阻撓部會討論高端疫苗爭議

獲CDC同意！萬華區將進行血清學檢查　柯文哲：找出黑數嚴重度

高端出事可國賠？柯文哲：政府要幫高端扛起法律賠償責任

遭控「好心肝」翻版！中英醫院內部信曝光　醫護氣哭

快訊／北市政風處調閱黃珊珊Line通聯　不需要再訪談Ben

風景區人車潮降載40％　侯友宜：周末是「降級與否監測指標」

快訊／北市為何不公開特權疫苗施打名單？政風處回應了

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

熱血！50歲大叔摩托車一日環島　台語配音人生領悟...用21hrs完成

他們雖無緣奪牌…謝長廷曝現場暖心聲援　今晚要看林昀儒爭銅賽

護航高嘉瑜？柯文哲稱「民代有選民請託壓力」　點問題出在衛生局

里長疑安排插隊打疫苗　劉和然駁：只有不知怎被施打、沒有插隊問題

憂疫苗短缺嚴重！　賴香伶控民進黨阻撓部會討論高端疫苗爭議

獲CDC同意！萬華區將進行血清學檢查　柯文哲：找出黑數嚴重度

高端出事可國賠？柯文哲：政府要幫高端扛起法律賠償責任

遭控「好心肝」翻版！中英醫院內部信曝光　醫護氣哭

快訊／北市政風處調閱黃珊珊Line通聯　不需要再訪談Ben

風景區人車潮降載40％　侯友宜：周末是「降級與否監測指標」

快訊／北市為何不公開特權疫苗施打名單？政風處回應了

理財周刊／MCU漲價一波又一波

疫情壓力打亂生活節奏！5種方法擺脫「片段式睡眠」　一覺到天亮

傳奇攝影大師蒂姆．沃克奇幻時尚之旅　奇美博物館登場

西南氣流要來了！首波「降雨高峰」時間點出爐　各區雨勢一次看

船帆石、小灣Ready！墾丁首波5沙灘即日起有條件開放

先探／資金往哪　行情就在哪

先探／航太股的宇宙夢

指考公民法律佔1／3　時事題組「以核養綠、核四」都考到

路迦生醫財報出爐！去年合併營收達1.8億元、年增約18.65%

好市多傳取消「洋蔥、酸黃瓜無限量供應」！業者：還在討論中

日本女子體操隊失利「不忍苛責」　21歲甜美選手網噴鼻血：戀愛了

政治熱門新聞

快訊／行政院擬推5倍券　民進黨8立委呼籲「直接發不要拿現金換」

桃園議會通過普發5000元　鄭文燦：要114億沒錢

衛福部報告：未來一周新增確診維持30到50例以下

快訊／新北公布1確診足跡　連3天到永和World Gym

柯文哲查特權疫苗　55頁報告全公開

快訊／柯文哲宣布：北市國小暑假活動、課後班、學藝班8月9日開放

快訊／新北+4「永和2、三重1、板橋1」　2人感染源不明

北市公布確診足跡　7月25、26日曾入住「路途行旅」旅館

新北公布5確診足跡　淡水＆林口家樂福、新莊佳瑪、台北健身院

民進黨流失300萬支持者　藍營：泛綠基本盤重大萎縮

2024選總統新北交棒劉和然？　侯友宜秒回這5個字

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

快訊／下週餐飲開放內用？柯文哲：雙北會一起宣布

快訊／北市+7「無不明感染源」　12區確診分布出爐

更多熱門

相關新聞

柔道銀牌不甩東奧外出禁令　跟女粉合照爽遊東京

柔道銀牌不甩東奧外出禁令　跟女粉合照爽遊東京

東京奧運為了防止疫情擴散，因此全面禁止各國代表隊、大會工作人員以及媒體記者外出，沒想到卻傳出有2名喬治亞代表隊的柔道選手27日深夜不顧防疫規定，偷偷外出，還跑到東京鐵塔觀光，隨後更跟女粉絲合照，整件事因此曝了光。東奧組委會30日坦承已經看到相關報導，目前正在針對特定選手進行調查。

LIVE／戴資穎8強戰對上宿敵泰國一姐！戴爸領軍加油

LIVE／戴資穎8強戰對上宿敵泰國一姐！戴爸領軍加油

「小林同學勇 定奪雙銅牌」　路口電子看版也應援

「小林同學勇 定奪雙銅牌」　路口電子看版也應援

「升學vs運動」真是二選一命題？

「升學vs運動」真是二選一命題？

陳傑跨欄惜敗　中市府：3度叩關奧運就是最大肯定

陳傑跨欄惜敗　中市府：3度叩關奧運就是最大肯定

關鍵字：

謝長廷奧運林昀儒

讀者迴響

熱門新聞

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

即／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲

不斷更新／全國這2縣市普發現金拼紓困

【心內話】仙女下山來送餐

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

19歲少女訓練「遭鏈球爆頭」昏迷3月逝　奧運夢碎

男神楊勇緯見了她也乖乖！成功男人背後的女人曝光

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面