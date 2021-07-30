他們雖無緣奪牌…謝長廷曝現場暖心聲援　今晚要看林昀儒爭銅賽

▲駐日代表謝長廷到東奧賽場為中華隊加油 。（圖／體育署提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

我國選手在本屆東京奧運表現亮眼，駐日代表謝長廷30日在臉書表示，今天晚上來得及的話要看19歲「桌球天才」林昀儒的爭銅賽，也向接下來要比賽的選手鼓勵加油。

謝長表示，沒有賽事的選手、教練、防護員等，每天都有人陸續離日返台，雖然自己無法一一親送，但駐日代表處都有派人到機場，協助PCR等檢疫及出境手續。

提到比賽現場，謝長廷說，昨天下午去看王子維的比賽，比賽過程他使出渾身解數想贏球，幾次還趴跌在地上，但最後輸了，離場時到走道旁向他説辛苦了，繼續加油，他低下點頭好像說謝謝或抱歉的話。

謝長廷還提到，昨天下午去看王子維的比賽，比賽過程他使出渾身解數想贏球，幾次還趴跌在地上，但最後輸了，離場時到走道旁向他説辛苦了，繼續加油，他低下點頭好像說謝謝或抱歉的話。

謝長廷說，奧運高手雲集，每一位選手都是自己國家的頂尖人物，來這裡可以打到16強以內都很不容易，拿牌更是困難，但每一位選手都想順利過關贏得獎牌，相信大部分選手都有過期待和夢想，失敗的痛苦和挫折，一般恐難想像，「所以我如在場都會走到近處去慰問鼓勵，子維、智淵、智凱的情形都一樣。當然贏了也需要，像羅嘉翎、郭婞淳和體操的預賽勝岀時，我也在現場。」

網友紛紛留言表示，「有大使在場，台灣選手就有強大後援呵護在場」、「謝謝大使，台灣的選手辛苦了」、「在日本，有大使做後盾，也讓我們的選手無後顧之憂，感謝大使為國家及選手所做的一切。」