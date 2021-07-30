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快訊／下週餐飲開放內用？柯文哲：雙北會一起宣布

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，台北市長柯文哲昨表示，每周五會滾動檢討，若單周每日平均確診少於10例、不明感染少於2，即可開放下周餐廳內用。但由於新北上未開放，柯文哲30日表示，新北希望看一下周末反應如何，「所以他們主張說禮拜天宣布，我是主張禮拜一」；柯強調，不可台北、新北不同調，要宣布就一起宣布。

▲▼全國疫情維持三級警戒至今（18）日正式滿兩個月，百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制目前雖然已有條件開放，不過雙北地區仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶。美食區,微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板,用餐區。（圖／記者李毓康攝）

▲全國疫情警戒降級，但雙北地區仍維持餐飲業全面禁止內用。（圖／記者李毓康攝）

事實上，根據北市府公布的最新確診累積數字，第30週的25日到31日區間，累積11人確診，未達開放標準。

中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增21例本土確診個案，個案分布以嘉義縣9例為最多，其次為台北市7例、新北市4例。另確診個案中無新增死亡。

柯文哲表示，首都生活圈，每天大概有80萬人跑到台北上班，原則上要宣布還是一起宣布，我們來想法是早點講讓大家有時間準備。但新北希望看一下周末反應如何，所以他們主張說禮拜天宣布，我是主張禮拜一。柯強調，不可台北、新北不同調，要宣布就一起宣布。

首都生活圈綁在一起，如果要解封兩個一起解，不太可能台北增加新北不增加，每天人來人往，兩邊疫情是同步的。

▼北市餐飲內用新規定。（圖／北市府提供）

▲▼北市餐飲內用規定、七大醫院篩檢統計、確診個案分布。（圖／北市府提供）

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