降級後首個週末「風景區將發細胞簡訊」？陳時中：可能性低

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

全台降二級警戒，各地風景區已出現人潮，而明後兩日將迎來降級後的第一個週末，至於指揮中心是否會像之前一樣發布細胞簡訊，指揮官陳時中表示，動用到細胞簡訊的可能性非常低，不過還是要拜託全體國民，出去散心很好，但社交距離跟口罩一定要落實，這樣才能安心旅遊。

先前因為疫情升溫，全國三級警戒從5月19日起一路延長至7月26日，經過69天的控制終於7月27日至8月9日降為二級警戒，而明後天也是降級後的第一個週末，是否比照過去連假時針對人潮較多的景點發出細胞簡訊來提醒民眾？陳時中表示，特別拜託全體國民，出去散心很好，但是社交距離跟口罩一定要做好，這樣才能夠安心旅遊，現在目前來講，在交通單位警政單位在景點，一部分是做人流管制，另外一部分是做停車場管制跟入口人流管制，要動用到細胞簡訊的可能性非常低。

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另外，嘉義爆出11人群聚感染，年紀最小僅5歲，而8月8日是父親節，跨縣市移動恐增加感染，二級警戒至8月9日是否會重新升回三級？陳時中回應，只要對疫情加以關心和注意，重回三級「可能性不高」，但之後也會持續滾動式檢討。他說，從個案數來看，還是要有源頭，不明感染源還維持相當低的水準，這是好的情況。

陳時中指出，嘉義縣群聚跟北部有一些關聯性，也要注意是否造成跨縣市感染，雖然警戒降到二級後，人流有變多，但還不至於影響整體疫情，主要是因為交通工具的座位管制沒有變化，就算外出、訪友頻率增加，但還不至於有太大的影響。