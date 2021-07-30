　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

9.4萬人未經判刑就被關！墨西哥9月中將釋千名囚犯　放人3條件曝光

▲▼墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）。（圖／達志影像／美聯社）

▲墨西哥總統宣布將在9月中旬釋放數千名囚犯。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）29日宣布，該國將發布一項新的總統令，在9月15日前釋放數千名處於特殊情況的聯邦囚犯，其中包括酷刑受害者。

據路透社報導，羅培茲歐布拉多指出，被列入釋放名單的囚犯需要符合以下幾個特點：75歲以上未犯嚴重罪行、65歲以上患有慢性疾病但未犯嚴重罪行、在監獄內被關了10年以上未被判刑且未犯下嚴重罪行。

墨西哥政府之所以頒布這項命令，是因為考量到有許多在押囚犯尚未被判決，其中不只有聯邦司法管轄下的囚犯，也有普通司法管轄的囚犯。內政部長科爾德羅（Olga Sanchez Cordero）指出，墨西哥目前約有9萬4547人未經判刑被監禁。

過去有不少人權組織批評墨西哥利用酷刑來獲取嫌犯的供詞，因此報導稱，新法令可能會對一些備受關注、涉嫌實施酷刑的案件產生影響。羅培茲歐布拉多預計將於下週簽署這項新法。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

德國百靈電動牙刷　下殺5.1折必搶

ET快訊
LIVE／戴資穎要上場了！　高雄戴爸領軍加油
戴資穎八強賽「強碰宿敵」依瑟儂！　戴爸領好友齊聲喊加油
說好戴資穎4點半上場！他開電視愣「印度vs日本」　最新出場時
準備上場！戴資穎對決泰國依瑟儂　力拼4強門票
參加「台北X men趴」1傳4　高雄特殊交友圈感染源找到了
歹徒持刀搶劫！女店員抄起「45cm陽具」狂甩趕跑
疫苗用不完被丟掉！「這國家」半數人拒接種　醫生崩潰
嘉義11確診！一看傳播鏈「媽媽12歲就生他」 　鄉民驚呆了
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

進賭場先玩拉霸！幸運男花1美元爽中1930萬　破16年來最高額彩金

女鄰居半夜尖叫！他破門撿起地上「按摩棒」打跑歹徒　驚：超耐用

9.4萬人未經判刑就被關！墨西哥9月中將釋千名囚犯　放人3條件曝光

金正恩罕見「未提核武」！軍事會議放緩態度　可望明年2月會文在寅

柔道銀牌不甩東奧「外出禁令」　深夜遊東京鐵塔還跟女粉合照

她光天化日遭前男友「拖下車斬首」…屍體丟路邊！　目擊影片狂傳

Delta患者可以1傳9！傳播力和水痘一樣　打完疫苗鼻喉仍有大量病毒

快訊／東奧開幕才1週！日本「首都3縣+大阪」宣布緊急事態至8／31

開棺復活影片曝！親友驚見「屍體還在動」嚇壞　狂做CPR果真救活

「寄生雙胞胎」在胃裡！女嬰出生急開刀取出　醫驚：已長出心臟

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

熱血！50歲大叔摩托車一日環島　台語配音人生領悟...用21hrs完成

進賭場先玩拉霸！幸運男花1美元爽中1930萬　破16年來最高額彩金

女鄰居半夜尖叫！他破門撿起地上「按摩棒」打跑歹徒　驚：超耐用

9.4萬人未經判刑就被關！墨西哥9月中將釋千名囚犯　放人3條件曝光

金正恩罕見「未提核武」！軍事會議放緩態度　可望明年2月會文在寅

柔道銀牌不甩東奧「外出禁令」　深夜遊東京鐵塔還跟女粉合照

她光天化日遭前男友「拖下車斬首」…屍體丟路邊！　目擊影片狂傳

Delta患者可以1傳9！傳播力和水痘一樣　打完疫苗鼻喉仍有大量病毒

快訊／東奧開幕才1週！日本「首都3縣+大阪」宣布緊急事態至8／31

開棺復活影片曝！親友驚見「屍體還在動」嚇壞　狂做CPR果真救活

「寄生雙胞胎」在胃裡！女嬰出生急開刀取出　醫驚：已長出心臟

指考公民法律佔1／3　時事題組「以核養綠、核四」都考到

路迦生醫財報出爐！去年合併營收達1.8億元、年增約18.65%

好市多傳取消「洋蔥、酸黃瓜無限量供應」！業者：還在討論中

進賭場先玩拉霸！幸運男花1美元爽中1930萬　破16年來最高額彩金

高雄特殊交友圈爆極毒傳播者　陳其邁急喊：快找台北神秘X men

和勤產品組合優化帶動獲利躍進　加入鴻海MIH聯盟搶電動車商機

3歲開始演戲…童星消失螢光幕6年！　轉職運動員「出戰東京奧運」

福島氚廢水延後排放！原能會：海域檢測皆無輻射異常　9月啟動監測小組

女鄰居半夜尖叫！他破門撿起地上「按摩棒」打跑歹徒　驚：超耐用

LIVE／羽協替戴資穎8強賽加油　麟洋配家人教練到場應援

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

國際熱門新聞

19歲少女訓練「遭鏈球爆頭」昏迷3月逝　奧運夢碎

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

中國體操選手痛失金牌　他1動作「太失禮」

和人妻啪啪被詛咒！他GG縮水剩5cm

深蹲摔出愛！正妹火速約會天菜男神　「床照曝光」百萬人瘋傳

女選手魔性大喊「馬英九」　影片曝光

東京奧運「3個代表團」不能用國家名稱

女友房間出現神秘粉毛巾　他驚：行動AV車拍攝紀念！

奧運選手超愛咬金牌　原因曝光！

奧恰洛夫將戰林昀儒　德教練：這場仗很硬！

即／日本首都3縣+大阪宣布緊急事態至8／31

奧運前9個月才會游泳！他游出「史上最慢成績」

杜特蒂狂言：沒打疫苗就不准出門

疫苗用不完被丟掉！美近半人口拒接種醫崩潰

更多熱門

相關新聞

她大白天遭「拖下車斬首」屍體丟路邊

她大白天遭「拖下車斬首」屍體丟路邊

美國明尼蘇達州一名女子日前在光天化日之下，在馬路旁遭前男友拖下車殺害，頭部甚至被直接砍斷，手段相當兇殘，行兇畫面也在社群媒體曝光。

Delta患者可以1傳9！打完疫苗仍有大量病毒

Delta患者可以1傳9！打完疫苗仍有大量病毒

疫苗用不完被丟掉！美近半人口拒接種醫崩潰

疫苗用不完被丟掉！美近半人口拒接種醫崩潰

泰迪失1分落敗　墨西哥首戰失利

泰迪失1分落敗　墨西哥首戰失利

遭「牛奶弟」狙擊　泰迪掉分退場

遭「牛奶弟」狙擊　泰迪掉分退場

關鍵字：

北美要聞墨西哥囚犯

讀者迴響

熱門新聞

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

即／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲

不斷更新／全國這2縣市普發現金拼紓困

【心內話】仙女下山來送餐

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

19歲少女訓練「遭鏈球爆頭」昏迷3月逝　奧運夢碎

男神楊勇緯見了她也乖乖！成功男人背後的女人曝光

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面