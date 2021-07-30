9.4萬人未經判刑就被關！墨西哥9月中將釋千名囚犯　放人3條件曝光

▲墨西哥總統宣布將在9月中旬釋放數千名囚犯。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）29日宣布，該國將發布一項新的總統令，在9月15日前釋放數千名處於特殊情況的聯邦囚犯，其中包括酷刑受害者。

據路透社報導，羅培茲歐布拉多指出，被列入釋放名單的囚犯需要符合以下幾個特點：75歲以上未犯嚴重罪行、65歲以上患有慢性疾病但未犯嚴重罪行、在監獄內被關了10年以上未被判刑且未犯下嚴重罪行。

墨西哥政府之所以頒布這項命令，是因為考量到有許多在押囚犯尚未被判決，其中不只有聯邦司法管轄下的囚犯，也有普通司法管轄的囚犯。內政部長科爾德羅（Olga Sanchez Cordero）指出，墨西哥目前約有9萬4547人未經判刑被監禁。

過去有不少人權組織批評墨西哥利用酷刑來獲取嫌犯的供詞，因此報導稱，新法令可能會對一些備受關注、涉嫌實施酷刑的案件產生影響。羅培茲歐布拉多預計將於下週簽署這項新法。

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