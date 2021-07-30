「嘉義縣突+9」陳時中：可能有跨縣市！　1張圖看確診分布

▲0730本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心今（30）日公布國內新增21例本土病例，無人死亡，目前已經連續3天零死亡！要注意的是，嘉義縣連續49天零確診宣告破功，一次爆出9例，不僅是確診個案分布最多縣市，其中年紀最小僅5歲。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便讀者迅速了解確診分布及全台狀況。

指揮中心表示，確診個案分布以嘉義縣9例為最多，其次為台北市7例、新北市4例、高雄市1例；其中18例為已知感染源、2例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

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指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月28日累計公布14,420位確診個案中，已有12,817人解除隔離，解隔離人數達確診人數88.9%。

▲0730全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心統計，截至目前國內累計2,021,090例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含2,004,528例排除），其中15,662例確診，分別為1,266例境外移入，14,343本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。

全台今年已累計 14,287 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,770 人

台北市 4,791 人

基隆市 312 人

桃竹苗

桃園市 767 人

新竹市 40 人

新竹縣 110 人

苗栗縣 549 人

中彰投

台中市 201 人

南投縣 37 人

彰化縣 268 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 27 人

嘉義市 10 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 90 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 98 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人