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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

劉彥君／危老改建解決居住安全卻恐破壞城市規劃

▲▼頂樓加蓋,鐵皮屋,危老建築,火警,逃生不易,都市更新,夏天炎熱。（圖／記者湯興漢攝）

▲危老改建因小面積也能蓋，解決居住安全問題，但都市建築基地碎片化，卻可能傷害都市規劃整體性，不利都市全面更新。（圖／記者湯興漢攝）

《都市危險及老舊建築物加速重建條例》（下稱《危老條例》）在2017年5月中發布實施，只要在發布三年內申請，就可有10％的時程容積獎勵，且不受《危老條例》總容積獎勵天花板限制。現在全台已有136案核准通過，但應該注意最關鍵的10％容積獎勵，必須在三年內申請核准才可取得，因最高將可享有1.4倍的額外容積獎勵，預計2020年5月9日「關門」截止（內政部營建署日前已明確表示，不會予以延長）。因此，近來已有一波搶申請潮，不僅吸引知名老舊飯店申請危老改建案，甚至連陽明山老豪墅、里民中心等都跟著搶搭危老改建「直達車」。

歸納往昔都更的三大障礙：1.基地面積至少得1,000平方公尺（約需302坪），又因戶數多整合不易；2.容積獎勵不明確；3.都更審議過程冗長，一拖十餘年，曠日廢時。危老重建程序簡易、獎勵容積明確，在都更改建市場引發回響，且《危老條例》不但取消最小基地面積限制，20坪也能蓋，還規定主管機關最遲75天得審核完成，而過去得由都審委員會開會決定的容積獎勵，《危老條例》也改以明確地條例給予。

依統計，台北市已發布19個核准案，容積獎勵值獲得超過30％的高達10案，獲得40％的核准案更有7件，容積獎勵值對比都更容積獎勵天花板的50％，沒有少很多，改建速度卻大幅加快。

危老案件雖強調須所有權人百分百同意，但不限基地規模，此門一開，讓許多過往無法實現的都更案，選擇切割出百分百同意的區域，改走危老途徑。這個做法不只提供經濟誘因，也可解決居住安全的困境。

但無可諱言，危老改建因小面積也能蓋，的確解決了急迫的居住安全問題，有其必要性，但都市建築基地碎片化，卻可能傷害都市規劃整體性，不利都市全面更新。尤其本波危老改建熱潮在雙北增溫，而都市整體規劃，例如巷弄狹窄、避難空間等問題，卻不能根本解決，反更增添困難，利弊得失在落日條款來臨之際（《危老條例》也已實施約3年），是否應予適當修法，值得主政者深思。

目前都更三法（《都更條例》、《危老建築加速重建條例》、《國家住宅及都市更新中心設置條例》）已到位，民眾可依基地規模及整合情形考量決定採《危老條例》或《都更條例》方式重建。《危老條例》是以危險及老舊瀕危建築物為加速重建對象，合併鄰（空）地並非《危老條例》主要協助重建對象，如果合併之鄰（空）地面積超過危老基地面積，而不符合《危老條例》者，仍可改依《都更條例》規定辦理，民眾可依自身需要，尋求專業人士或政府機關協助，以有更舒適便利的居住環境。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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