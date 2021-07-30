女友房間驚見「神秘粉毛巾」　他臉綠了：是行動AV車拍攝紀念！

▲網友在女朋友房內發現一條「不簡單」的毛巾。（圖／翻攝自livedoor）



記者王佩翊／編譯

日本一名網友日前在女友家看到一條紀念毛巾，原本不疑有他，沒想到當他仔細一看後，卻發現這條毛巾一點都「不單純」。原來這是日本AV車魔鏡號的「搭車紀念毛巾」，魔鏡號是日本成人電影製造商推出的行動AV攝影棚，外觀如同一輛巴士，但只能從裡面往外看，外面看不到內部，這樣的特殊裝置也是它最大特點。文章PO出後，網友都笑稱，原PO頭上綠綠的。

這名男性網友日前在網路討論區PO出了一張紀念毛巾的照片，只見毛巾上寫著大大的「魔鏡號搭乘紀念」外，下方還有日本成人電影製造商Soft On Demand的公司名稱、地址以及電話。然而問題不是出在毛巾本身，而是出在毛巾的主人上。原PO尷尬表示，這條毛巾是在女友房間內發現的。

網友們見狀紛紛爆笑留言，「好色情喔」、「所以拍完只送了這個嗎」、「好悲傷的故事」等。不過也有好心網友安慰原PO，「女友可能只是工作人員啦」、「可能不是她拍的」、「這個網拍也買的到吧」等。

▲網路上也有人在販售魔鏡號的紀念毛巾。（圖／翻攝自mercari）



事實上，在日本的二手交易網站上搜尋「魔鏡號毛巾」等關鍵字後，的確可以找到有人在販賣這款毛巾，要價甚至高達4500日幣（約新台幣1148元）。

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