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自稱參與過賽德克巴萊　「名導」拍片詐百萬欺逾20人

自稱曾參與過《賽德克巴萊》、《天國的嫁衣》大片的導演關驊，被多名影像工作者、演員控訴欠款逾百萬元。（圖／翻攝自關驊臉書）

▲自稱曾參與過《賽德克巴萊》、《天國的嫁衣》大片的導演關驊，被多名影像工作者、演員控訴欠款逾百萬元。（圖／翻攝自關驊臉書）

圖、文／CTWANT

曾參與製作火紅國片《賽德克巴萊》的導演關驊，近年不時傳出欠薪風波，如今他又被爆化身「裝潢蟑螂」，以投資裝潢工程、承包室內裝潢等名義，欠債不還，拿錢不辦事！目前已有約20名受害者組成自救會，聯合對關驊提出告訴，希望不會再有人誤入他的話術陷阱。

數度傳出積欠演員、劇組薪資的導演關驊（39歲），在個人臉書列出法律顧問、高山藝文學家、國際藝術收藏家等20多種資歷。今年2月，關驊自稱執導1支影片，去年初審入圍台北市影音節目製作商業同業公會主辦的「ＩＭ兩岸青年影展」，並表示要利用農曆年假籌備新戲，看在受害人眼中難免覺得他「另有所圖」，如今他又被爆以投資裝潢工程、承包室內裝潢等名義，拿錢不辦事，更直接向多名友人借錢，欠債不還！

7月22日，本刊記者與投訴人楊先生約訪，一提起關驊的所作所為，楊先生相當氣憤。「我之前也是從事拍戲相關工作，因此認識了他（關驊）。我後來轉行大約過了2年，有天突然接到他的電話，說要投資裝潢工程，開口借2萬元，豈料事後向他追討時，他卻擺爛不理。」

由於關驊曾參與拍攝《賽德克巴萊》、《天國的嫁衣》等夯片，許多受害人都認為關驊不可能欠債而出手相助。（圖／報系資料照）

▲由於關驊曾參與拍攝《賽德克巴萊》、《天國的嫁衣》等夯片，許多受害人都認為關驊不可能欠債而出手相助。（圖／CTWANT提供）

「一開始我以為自己是唯一的受害者，但在網路上發文後，發現他（關驊）騙過的人超級多，總金額早就破百萬了！」楊先生透露，他和其他受害人已組成自救會，目前大約有20個成員，「我們自救會蒐集相關證據後，已對他提出刑事和民事告訴，同時也在網路上貼出親身經歷，就是希望不會再有人誤入他的話術陷阱。」

為了釐清「裝潢蟑螂」等爭議，本刊記者先撥打關驊名片上的手機號碼，並未接通，接著透過簡訊、臉書詢問相關問題，他僅僅澄清「沒有這事」。本刊記者截稿前又撥打關驊手機，對方仍未接電話，因此未獲得進一步回應。

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