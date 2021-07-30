微解封重返工作崗位「一步驟」迅速找回最佳狀態

▲想要擁有最佳狀態得靠自律，選擇無負擔的無糖黑咖啡，讓自己在需要支援時，不僅獲得心靈上的滿足，同時也能兼顧健康。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

隨著疫情警戒降二級全台迎接微解封時代，上班族陸續告別WFH居家上班模式，你是否也正為兩個多月來的作息不正常，吃多、動少堆積在身上的脂肪感到頭痛？想在最短時間內無痛重返工作崗位、找回生活節奏，就從建立良好的生活模式開始吧！

改變固然伴隨著痛苦，在嚴苛的環境狀態下更要兼顧身心，透過一瓶簡單、純粹，隨開即飲的UCC BLACK無糖黑咖啡，幫助你隨時重啟專注力，迅速切換備戰狀態，把握住每個關鍵時刻，適時給自己一點鼓勵，養成良好習慣並堅持下去，回神後，你將發現自己與理想中的目標已經不遠了。

▲建立新的習慣會面臨許多壓力，適時補充能激勵身心的飲品，重振精神神助攻。

「找對方法做對事」，許多人認為成功人士做事有效率、邏輯清晰是奠基在培養閱讀、運動、早起等自律的生活習慣，建立好的生活模式是基本，但要邁向頂尖更需要選對時機點、用對方法，讓努力事半功倍！

專家普遍認為，運動前飲用咖啡可以促進體能、增強運動表現，不論是有氧或無氧運動、對專業運動員或一般民眾，普遍都有不錯的效果。上班前提早一個小時起床晨跑，而或是下班後拖著疲憊身軀去健身房，多少都有些痛苦掙扎，試著在轉換身份的時候，喘口氣給予獎勵為自己加油打氣，除了心靈的陪伴，更能獲得身體上的支援，同時也增添了生活中的儀式感，堅持下去也許就沒那麼難了！

來自日本的專業咖啡品牌UCC，創始至今已88周年，秉持職人精神嚴選原豆、不添加人工香料，1994年研發出的經典商品－BLACK無糖黑咖啡，使用日本獨家技術低溫、中溫、高溫三段溫度自然滴濾製法，將咖啡最原始的美味精華封存於罐中，採用便利的185g包裝，讓飲用者一口氣喝完也輕鬆無負擔。

▲日本原裝進口UCC BLACK無糖黑咖啡，以職人精神淬鍊出極品罐裝黑咖啡。

本屆東京奧運大爆冷門的出現眾多非職業選手奪金，證明只要堅持夢想、傾注時間全力投入，都有機會化不可能為可能，不妨趁這個機會重新檢視一下生活，問問自己想成為什麼樣的人、距離夢想還有多遠呢？「沒有想不想，只有要不要」，明天起突破現況，打造環境重整作息，機會就在眼前，接下來就讓簡單、純粹、最有態度、高品質的UCC BLACK無糖黑咖啡，作為你每天早晨開啟理想的第一步，陪伴你在每一個鬥志激昂的關鍵時刻隨時暢飲，撐起你實現夢想的極致動力！