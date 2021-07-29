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快訊／新莊燒烤店刺殺前妻！情敵被砍死「臟器外露」　凶手說話了

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊區中和街一名男子29日下午5點多，一名男子持利刃到前妻上班的串烤店，疑不滿前妻與老闆弟弟交往甚密，帶刀前往理論，他先與前妻口角，掏刀朝她砍殺，老闆弟弟肉身護她，當場被砍到臟器外露，口吐鮮血倒地慘死，前妻則全身多處穿刺傷，凶手在稍早透過電話說話了。

▲▼前夫砍殺前妻，老闆護她遭砍死 。（圖／翻攝許明偉臉書）

▲前夫砍殺前妻，老闆護她遭砍命危 。（圖／翻攝許明偉臉書）

據了解，52歲曾姓男子與哥哥年初3月間，在新莊區中和街開了一家串烤店，雇用45歲陸籍鄭姓女子，因為2人年紀相仿，相當聊得來，卻疑似引起前夫57歲吳姓男子的不滿。

29日下午5時許，吳男身懷刀刃氣沖沖跑到燒烤店，先大叫前妻名字後，掏出刀朝她刺殺，曾男見狀衝上前肉身擋刀，企圖阻止吳男，殺紅眼的吳男砍殺後立即逃逸，曾男臟器外露，口吐鮮血當場倒地不起，鄭女也身受重傷躺地呼救，隔壁鄰居趕緊報警。

警消救護人員趕抵現場，將失去生命跡象的曾男送往台北醫院，經急救後不幸身亡，鄭女送亞東醫院救治尚無生命危險。

警方調查，吳、鄭兩人在107年就已經離婚，但疑似藕斷絲連還有往來，後來吳男得知前妻有新歡而吃醋行凶，犯後騎車回家，再換汽車在新北市亂繞；稍早吳男透過電話跟警方表示，「我把其他事情處理好就投案」。

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