快訊／新莊燒烤店刺殺愛妻！凶手在泰山落網　恐怖犯案畫面曝光

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市新莊區中和街一名男子懷疑妻子跟別人亂搞，29日下午5點多，持刀跑去妻子上班的串烤店理論，串烤店老闆的弟弟以肉身保護員工，當場被砍到臟器外露，口吐鮮血倒地慘死，而妻子全身多處穿刺傷，凶手稍早還透過電話要處理完其他事情後投案，但在泰山區被警方逮捕，而恐怖的刺殺畫面也曝光了。

▲身穿藍衣的吳男（紅圈處）與串烤店老闆的弟弟發生肢體衝突，先揮拳攻擊，接著拿出預藏折疊刀揮砍。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，從事吊車司機的57歲吳姓男子共經歷2段婚姻，與前一任妻子育有一女，原本幸福快樂，後來妻子因病去世，給他重重打擊，直到2016年跟45歲中國籍鄭姓女子再婚，想重新出發，但兩人關係並不融洽，經常大打出手，鄭女去年申請保護令，規定吳男2年不能靠近她；吳男的女兒在本月間因感情因素於中壢自殺身亡，讓吳男心情極度鬱悶。

▲警方拉起封鎖線調查。（圖／記者陳雕文攝）

後來吳男得知鄭女從今年3月底開始在中和街一間串烤店工作，還疑似跟別人談起戀愛，他非常吃醋，持刀前往店家叫囂，要求鄭女給他一個交代，而店裡老闆的弟弟見狀上前規勸，兩人發生肢體衝突，扭打在一起，吳男開始揮刀亂砍亂刺，過程中鄭女全身6處穿刺傷，而老闆的弟弟則腹部中刀，臟器外露當場失去呼吸心跳。

吳男犯後騎車離開現場，再換汽車在新北市亂繞；吳男於晚間8點多透過電話跟警方表示，「我把其他事情處理好就投案」，但過了沒多久，警方就在泰山區逮到逃跑的吳男。吳男對警方說，他失去了愛女，而鄭女還欠他超過百萬的生活費，居然還背著他談戀愛。警方依殺人、傷害、家暴等罪移送偵辦。

▼現場血跡斑斑，畫面怵目驚心。（圖／記者陳雕文攝）