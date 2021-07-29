林昀儒維基被竄改！網驚現「戰績被加入2字眼」：出手復原秒被改回

記者邱晟軒／綜合報導

19歲桌球好手林昀儒今（29日）在東京奧運桌球男單準決賽，以3比4不敵「中國球王」樊振東，未能闖進金牌戰。不過，史詩級85分鐘大戰讓兩岸網友都驚嘆「彷彿在看冠軍戰」、「看到心絞痛」；更有鄉民發現林昀儒的維基百科疑似遭入侵，戰績項目中被加入不相干字眼，還表示「想要出手復原，就發現已經有人在幫忙復原了，但是馬上又有人改回來！」

▲林昀儒大戰世界球王85分鐘！（圖／路透）

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19歲桌球小將林昀儒今日在男單4強，遭遇世界球王、中國選手樊振東，他在首局掌握優勢，以11比6先馳得點。但第2局樊振東馬上回穩，頻頻用強勢正手拍壓迫小林失誤，但林昀儒仍沉著回應將比數追成8比9，迫使樊振東喊出暫停，最終此局林昀儒仍以9比11落敗。可惜在苦戰7局後，林昀儒以3比4落敗。

對此，就有網友在批踢踢八卦板以「林昀儒維基百科遭迷妹入侵破壞？」為題發文，附圖指出林昀儒在維基百科上的資料被竄改，從修改紀錄截圖可看到，在林昀儒的基本資料描述中被添加了諸如「超級可愛的啦！」、「林昀儒超讚！」等稱讚字眼。

原PO指出，「剛剛想去查昀儒的戰績，沒想到就看到有人（迷妹？）加入一些不相干的字眼，想要出手復原，才發現已經有人在幫忙復原了，但是馬上就有迷妹又改回來！」

▼比賽結束後，有鄉民驚現林昀儒的維基百科疑似遭到竄改。（圖／翻攝批踢踢八卦板）



