指考國文文言文高、閱讀多！建中師評「中偏難」：考生不好寫

▲大學指考今日第二天。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今天是大學指考第二天，第二科考國文。建國中學國文科陳怡樺指出，這次考題中間偏難，「不太好寫」，對程度中等以下的學生寫起來會有鑑別度，尤其今年考題「文言文比例高、白話文長、閱讀多」，考生要耐著住性子，才能寫好考題。

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陳怡樺說明，這次考題約有1萬1600字左右，與以往差不多，但是課內佔了25分、閱讀題多達10題之多，考生要有耐心看完。預估今年五標分別為，頂標78、前標71、均標59、後標46、底標36。

陳怡樺表示，對考生來說，若考試題材多與生活相關，考生答起來較容易，但這次指考文學量大、學術取材多，答題起來不會很順手。

陳怡樺進一步分析考題，第6題題幹中出現電視劇《天橋上的魔術師》，顯示出題老師有注意台灣戲劇發展，戲劇變成考題，看出老師「努力接地氣」；12至15題考極短篇小說，取材以愛情為主，雖然文章有點長，但是滿符合學生的生命經驗；第18至20題把排灣族的圖騰、精神內涵與甲骨文做對應，算是文史對讀，兼顧在地化的取材。

陳怡樺認為，多重選擇題的第40至42題最值得關注，題幹改寫自李清筠《酒中之米：對國文升學考試試題的一點想法》，是明年新制之重要說明，揭示未來國文考試的方向。

陳怡樺也表示，今年題目選材多元且困難，第21題材料有5個，考生須要把這些吸收、消化、統整，這是學術能力的培養跟建立，中間還加上圖表，要考學生是否有能力統整資料並答題。另外，28題也比較困難，考學生圖文轉換的表現，加上兩篇「比較硬」的文章，是困難的題目。

