指考數乙「還給社會組公道」！補教師喊簡單：第一題看完就知答案

▲大學指考第二天。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

今天是大學指考第二天，首科考數乙。數學補教老師解創智指出，今年試卷是近3年最簡單的一份，有幾題花幾秒鐘就猜到了，其中第一題「看完題目就知道答案了」、第四題比段考程度還簡單，預估今年5標都會大幅上升，頂標92、前標82、均標55、後標33、底標19。

►點我看數乙試題

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今年是數乙的最後一份試卷，明年起指考改為分科測驗，刪除數乙，只剩數甲。解創智說，最後一年的數乙題型相當容易，考生只要把課本上的知識熟讀，拿高分不難，其中第一題「看完題目就知道答案了」、第四題比段考程度還簡單，試卷前4題5分鐘即可得到分數，整份試卷沒有嶄新的題型，都是以往見過的。

解創智表示，比較需要思考一下的題型包含，多選第五題、非選題第一題，唯一計算量最大是非選第二題，但是該題也是考舊的觀念，只是題幹將電動車的售價融入題目中，有符合時事。

▲指考數乙第一題，補教師認為，看一眼就知道答案。（圖／大考中心提供）

解創智分析考題分布，高一、高三的機率統計佔4成，但他認為是合理的範圍，機率統計的題型包含單選第一題、第三題（考期望值）、多選第七題，以及選填題的Ｃ，占整份試卷的28分。解創智總結，這份試卷還社會組同學一個公道，只要學生願意考數乙，應該就能得到很大回饋，「學生不會有任何驚嚇」，寫起來可說是非常容易。

全中教解題教師群分析，今年數乙試卷多題目難度皆為由簡單慢慢加深，計算量也是由少到多，因此學生依照著題號寫下，有慢慢熱身的感覺，也更能迎刃而解。觀念理解的學生，部分題目可不需計算，就可作答。 試題難易適中，具鑑別度。



全中教也說，試題將常見考題線性規劃題型觀念融入於計算題中，其中選擇題第二題為熱門時事議題融入，題型鋪陳以目前熱門的電動車作為題幹，不同以往以銷售量數為變數，改以售價決定的「參數」作為列出目標函數，將核心觀念表現出來，很好的改變。整份試卷表現，符合學生學習表現目標，同時為來或許會是未來數B命題的方向。

▲指考數乙非選題。（圖／大考中心提供）

