加菲貓變媽祖太Q！全家最新集點公仔　7-11聯名ANNA SUI推限量周邊

▲全家最新加菲貓集點，推出7款特色公仔以及1款隱藏版公仔。（圖／全家提供）



記者周姈姈／綜合報導

加菲貓迷們看過來！全家將在明日推出最新集點活動，一口氣推出7款加菲貓特色公仔，加菲貓直接化身為媽祖，可愛又有保佑，如果你夠幸運還有機會獲得隱藏版黃金喵公仔，趕快來試試手氣，而7-11則是聯手ANNA SUI，打造30多款限量周邊，女孩們一定要收藏。

大甲媽祖將於4/9舉行為期9天8夜的遶境活動，而全家也將在4/7起推出全新集點活動，讓經典卡通加菲貓化身祈福形象，結合在地文化及傳統建築，推出7款「祈喵熱」特色公仔，其中最特別的就是「加菲貓中型公仔」，分為石像版和玉雕版，極富收藏趣味性。

▲加菲貓中型公仔有石像版和玉雕版。



另外還有5款加菲貓盲盒公仔，除了可以看見加菲貓之外，還加入劇中的主人貓奴老姜、狗夥伴歐弟，前者以舞龍舞獅之姿代表活力與健康，而歐弟則變身傳統建築的龍柱，是守護家園的象徵，成套換購還有機會得到以金色塗漆象徵金銀財寶的隱藏版「五倍財富喵」。

▲5款加菲貓盲盒公仔。



▲隱藏版五倍財富喵。



7-11則是首度聯手國際設計師ANNA SUI及風靡全球的三麗鷗家族打造粉紫魔幻視覺饗宴，以ANNA SUI經典的黑色、紫色、獨角獸等設計元素，結合Hello Kitty、美樂蒂、雙子星等三麗鷗人氣肖像，打造超過30款夢幻又華麗的限量周邊。

這次的聯名周邊不僅好看還很實用，首先是「限量雕刻香皂立體公仔鑰匙圈」、「限量浮雕擴香石收納罐組」以及「時尚托特手提袋」，每款有6種不同花色圖樣，其中雕刻著浪漫玫瑰花紋的香皂，使用完畢後內附的配件公仔可作為鑰匙圈吊飾，也能搭配收納罐裝飾使用；日常生活實用又百搭的托特手提袋更以品牌經典紫色、藍色和粉紅調和6種顏色。

▲7-11首度和ANNA SUI聯名推出限量週邊，每款都看得見品牌招牌紫、黑色。（圖／7-11提供，下同）



還有重量僅125g的「超輕量保溫瓶」，日常攜帶可以減輕肩膀負擔，「外出隨行包」也趕上復古風潮，上身後散發時髦優雅氣息，方正的化妝箱造型絕對是女孩們的命定款，另外還有居家女孩必備的手持掛燙機、刺繡抱枕保暖毯組，以及造型掛鐘、氣氛夜燈、暖燭燈附香氛蠟燭等，輕鬆打造浪漫時尚的居家空間。