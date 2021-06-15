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超商最新史努比集點！吐司壓上超萌大臉　還有奶泡機、水上浮床

▲▼7-11最新史努比集點活動。（圖／7-11提供）

▲超萌史努比多功能料理機、電動奶泡機一次收集。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

SNOOPY粉絲尖叫！超商推出史努比集點活動，一口氣推出27款超萌居家實用品，絨毛公仔萬用提袋、電動奶泡機和多功能料理機通通都有，其中多功能料理機超療癒，吐司上能夠壓出史努比的萌萌臉蛋，另外還有超浮誇充氣水上浮床，大床面設計又好收納，宅在家也能爽玩水。

7-11這次的史努比好生活集點活動，將從6/16開跑至7/25，首波推出「絨毛公仔萬用提袋」，全包覆式提袋搭配SNOOPY、胡土托與查理布朗立體絨毛公仔，拿在手上超級萌；「304不鏽鋼保冷吸管杯」可保冷保溫，附不鏽鋼吸管。

愛喝咖啡的人也絕對不能錯過首次推出的SNOOPY「電動奶泡機」，可冷熱兩用，低分貝快速攪拌出綿密奶泡咖啡；「多功能料理機」簡單做出三明治、荷包蛋、鬆餅，另附上SNOOPY造型烤盤；「復刻黑白圓形康寧鍋」搭配經典的SNOOPY黑白設計，可一鍋多用。

▲▼7-11最新史努比集點活動。（圖／7-11提供）

▲充氣水上浮床，簡單好收納。

第二波緊接著在6/30登場，SNOOPY粉絲一定要收集「陶瓷手沖咖啡杯盤三件組」，錐形濾杯設計，能平衡咖啡風味，附上長型點心盤，可同時擺放飲品及點心；「造型原木餐盤」以SNOOPY作為設計；「計時電子秤」則同時具備計時及秤重功能，另還有「巴士造型椅凳收納箱」、「兩用托特手提袋」以及首次推出的「充氣水上浮床」，經典又實用。

另外，Pinkoi也和SNOOPY聯名，把台灣早餐店的特色融入設計中，像大家去早餐店必點的「大冰奶」就被做成可愛的玻璃杯，讓呆萌史努比陪你一起享用早餐奶茶，還有以招牌紅、黃色調，配上史努比、查理布朗吃早餐圖案的木製餐具及收納束口袋。外包裝也精心設計，做成「台式經典早餐紙盒」造型，並附上一張古早味「早餐店菜單」。

▲超萌史努比大冰奶。（圖／Pinkoi提供，下同）

台灣品牌mr.sheep則推出一系列「史努比聯名家飾」，其中有《PEANUTS》漫畫角色鑰匙架，以療癒的模樣迎接你回家，還有兩款史努比造型眼鏡架，和印了漫畫角色淘氣對話的木質名片座。

▲mr.sheep Peanuts聯名限定眼鏡架。

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