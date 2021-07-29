日吃半個「防老化、認知衰退」！哈佛研究曝「1神級水果」：有助大腦健康

▲高齡者的飲食更容易影響健康。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

台灣已邁入高齡化社會，對於老後該如何吃得健康又營養益顯重要。美國神經病學學會最新一項研究即指出，每天只要吃半顆葡萄柚，就可將認知能力的下降風險降低3分之1以上。

根據《CNN》報導，今日出刊的美國神經病學會醫學期刊《神經病學》上，有一份哈佛大學研究團隊最新研究報告，他們針對對7萬5000名參與者進行20年的追蹤，記錄下參與者平時吃的食物種類與頻率，並比對其認知能力的健康狀態。由於這項研究持續了數十年，因此結果比其他只研究幾年的數據更有效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究報告顯示，每天攝取600毫克類黃酮的人，其認知能力比每天僅攝取150毫克的人，認知能力衰退風險降低3分之1以上。這是由於類黃酮類食物具有很強的抗氧化化合物，常見的蔬菜和水果中，如葡萄柚、胡蘿蔔等都富含類黃酮類。研究也指出，每日只要吃下半顆葡萄柚，便有助於保持大腦健康，並降低認知能力衰退的風險。

▲富含類黃酮類的食物，如葡萄柚、胡蘿蔔等。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

哈佛大學醫學教授威利特（ Walter Willett）博士表示，「認知能力下降的關鍵因素，是大腦中的血液供應受損。」「認知能力的下降，會導致癡呆症和阿茲海默症等疾病。」並補充表示，黃酮類食物有助於保護血液的供應，進而減緩認知能力下降。因此建議中年以上的民眾，可多吃富含黃酮類的水果，包括草莓、藍莓和柳橙，或是辣椒和芹菜這類的蔬菜。