醫揭「吃太甜7壞處」：罹癌王機率升！1杯手搖飲就超標

▲醫師提醒，糖吃多上癮又傷身。（圖／記者許力方攝）

記者許若茵／綜合報導

心情不好的時候就想吃甜食嗎？小心糖吃多會上癮！外科醫師江坤俊在《健康2.0》頻道中表示，糖吃多壞處也多，包含會造成蛀牙、肥胖、糖尿病、心血管疾病、周邊神經病變、得到肝癌，甚至是有「癌中之王」之稱的胰臟癌，還會讓你看起來「特別蒼老」。

江坤俊指出，根據理論，吃甜食確實能讓人心情愉悅，由於人在低血糖時會脾氣暴躁，攝取糖分後血糖升高，便可以平復心情，且血糖升高的時候，人體還會分泌胰島素，腦中的血清素就會上升，讓人心情更覺得快樂。

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不過江坤俊提醒，糖吃太多容易上癮，而且時間一長會對身體帶來極大的危害，首先糖吃太多，最容易產生蛀牙。其次，糖分進入體內後血糖升高，身體會分泌胰島素轉換能量，無法被消耗的能量就會被轉換成三酸甘油脂儲存起來。

他強調，當體內的三酸甘油脂長期竄升，身體會變得肥胖，產生代謝症候群與糖尿病，另外血中的三酸甘油脂與膽固醇過高，也會產生心血管疾病與脂肪肝，甚至是肝癌，且胰臟一直分泌胰島素也會受到一定的損壞。近期國內還有研究發現，血糖本身也可能會造成胰臟基因突變，增加胰臟癌的機率。

▲糖分能讓人心情愉悅，卻也為身體帶來許多危害。（圖／翻攝PEXELS）

此外，江坤俊透露，長期攝取高含糖量的食物，還會讓人看起來特別蒼老！他說明，當血中血糖很高時，身上的蛋白質、膠原蛋白都會被糖化，導致膠原蛋白不易成形，肌膚看起來就像膠原蛋白流失。

江坤俊也提到，長期吃高糖食物會產生周圍神經病變，他以知名廣告為例，廣告中小女孩壓到阿嬤的腳，阿嬤卻毫無反應，讓小女孩哭喊「阿嬤～妳怎麼沒感覺？」，這位阿嬤就是因為糖尿病導致四肢周圍感覺神經病變，腳部才會感受不到任何東西。

他進一步解釋，血糖迅速升高時，容易跑進細小的神經中造成神經腫脹，讓血液循環不好，產生難以解釋的痠、痛、麻的感覺，長此以往會連運動神經都受傷。他提醒，糖對人體壞處很多，世界衛生組織在去年3月就已下修每人每日建議糖份攝取量應在總熱量5%以下，也就是25克以下，多數市售手搖飲喝一杯就會超標，民眾應減少攝取糖份。