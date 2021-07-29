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台美日國會議員戰略論壇深化民主同盟　外交部表達感謝

▲▼立法院長游錫堃29日以「立法院台日交流聯誼會」會長的名義，率領民進黨立委羅致政、國民黨立委陳以信、台灣民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華出席「台美日國會議員戰略論壇」，前日本首相安倍晉三也驚喜現身。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲前日本首相安倍晉三驚喜現身台美日國會議員戰略論壇。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議29日登場，日方安排神秘嘉賓、前首相安倍晉三致詞，引發外界關注。外交部表示，我國政府由衷感謝3方重量級國會議員同聲支持理念相近國家持續合作深化民主同盟友好關係，及呼籲各界為維護印太區域和平穩定貢獻心力。

外交部表示，本屆論壇由日本國會參眾兩院跨黨派友台組織「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員發起，首屆會議由日方主辦，會中邀請我國立法院「台日交流聯誼會」會長游錫堃院長偕各黨派立法委員暨美國參眾兩院資深議員與會，日本前首相安倍晉三更以特別貴賓身分連線致詞，籲請各方團結合作，支持普世價值，推動經濟繁榮與依法治理。

外交部強調，「台美日國會議員戰略論壇」對強化台美日3邊及提升台日雙邊關係都具有重要且深刻的歷史與戰略意義，外交部未來將持續加強台美日3方聯繫，並積極深化全方位實質合作夥伴關係。

外交部表示，本次會議主持人為日本政策研究大學院大學副校長道下德成教授，論壇主題包括：印太區域安全保障議題、區域經濟整合及深化理念相近國家在自由、民主、人權、法治等普世價值觀的合作；會中各方深入交換意見，並認同藉由多方合作可進一步維護台海安全，同時支持台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）至關緊要，並同意未來將繼續推動此深具意義的戰略論壇。

此外，台美日3方出席國會議員包括：我國立法院院長游錫堃、時代力量黨團陳椒華委員、台灣民眾黨團蔡壁如委員、中國國民黨團陳以信委員，以及民主進步黨團羅致政委員；美國聯邦參議員Bill Hagerty、聯邦參議員Edward Markey、聯邦眾議員Steve Chabot；日本古屋圭司眾議員、中川正春眾議員、富田茂之眾議員、石井章參議員、山本順三參議員、前原誠司眾議員、奧野信亮眾議員、小田原潔眾議員等三國政要。

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