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「1分鐘」把照片傳給全世界　東奧早就做了這件事

▲▼「舉重女神」郭婞淳在東京奧運舉重女子59公斤量級拿下金牌。（圖／路透）

▲「舉重女神」郭婞淳在東京奧運舉重女子59公斤量級拿下金牌。（圖／路透）

記者潘姿吟／綜合報導

相信很多人注意到，這屆奧運釋出的照片，有許多俯拍畫面，有別於以往運動賽事常見的捕捉角度。郭婞淳這張照片是由全球最大的圖庫網站Getty Image攝影師Chris Graythen，透過機器人相機所拍攝。攝影師不需要真的守在天花板，而是透過電腦和對應的遙控裝置，操控固定在賽場天花板的攝影機，並在適合的時機按下快門。

由於角度新鮮，Tokyo 2020官方IG所發佈的戴資穎俯拍照，以及Getty Image官方 IG gettysport的日本體操新星橋本大輝的俯拍照，都被網友瘋傳。

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▲▼戴資穎。（圖／翻攝自Instagram／tokyo2020）

▲戴資穎。（圖／翻攝自Instagram／tokyo2020）

根據日媒news.mynavi.jp在賽事前的報導，2020東奧和帕拉林匹克運動會Paralympic Games（身障奧林匹克運動會）的官方攝影機構Getty Images，早就與Canon針對奧運需求，合作開發機器人相機，並研發自家專屬的圖庫軟體「FOCUS」，做到快速選擇和分發大量照片，再透過電信商NTT最新的5G技術，滿足賽事期間「1分鐘內把照片提供給世界」的需求。

據聞，Getty Images於此次東奧動員60多名攝影師與100多名支援人員，將拍攝約200萬張照片，其中將實際交付約10萬張左右。

▲▼日本體操新星橋本大輝。（圖／翻攝自Instagram／gettysport）

▲日本體操新星橋本大輝。（圖／翻攝自Instagram／gettysport）

關於這款遠端攝影裝置的特色，就是可將其設置於賽事場地天花板或平常難以取得的角度，攝影師只要透過遠端遙控方式，上下左右平移或是傾斜與移動攝影機，就可以遙控快門，以捕捉精美的瞬間。本屆奧運上就設有10～20台這樣的裝置來拍攝。

此外，報導中也提到，此設備一台約2萬美元（約60萬台幣），還不包含相機機身、鏡頭、控制器。日本媒體《每日新聞》，也在東奧開幕前兩天（2021年7月21日），播出賽事現場的準備作業，與介紹最新的機器人相機。

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