Siri播報奧運金牌榜「略過大陸」！陸網炸鍋　記者實測：全播報

▲Siri沒有跳過金牌數相同的國家。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

本站稍早報導《Siri播報奧運金牌榜略過大陸！「蘋果56字回應」惹網友爆氣》，有大陸網友竟然發現，蘋果手機的Siri語音助手傳出詢問奧運金牌榜，自動播報過程中，Siri依次說日本、美國、俄羅斯，直接忽略中國，《ETtoday新聞雲》記者實測，發現該問題已經解決，Siri並沒有跳過金牌數將相同的國家。

據《騰訊網》報導，蘋果官方客服回應，經過測試發現，沒有播報中國是因為當前中國和其他國家金牌數相同，同理，所有相同金牌數的國家只會讀第一個，目前正在反饋此問題，此次金牌榜忽略中國並不是有意為之，而是在程序的邏輯上面有些問題，當金牌數量相同時就會被跳過。

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記者拿著iPhone手機實際操作，對著Siri講「奧運金牌榜」，畫面跳出各個國家的獲獎的數量，Siri則依序播報，中國、美國、日本、俄羅斯奧委會、澳洲所獲的金牌數量，其中美國跟日本金牌數都是13面，但Siri並沒有跳過金牌數相同，但序列排在第四的日本。

雖然該狀況已經解決，但對於蘋果的回應，大陸網友氣憤認為很牽強，「這樣的低級錯誤，中級工程師都不會犯的，這只是蘋果的擋箭牌」、「堅決不買蘋果手機，所有蘋果產品，統統不買」、「還好我一直用的是華為，支持國貨」、「蘋果手機最大的Bug」、「 好牽強…的理由g」、「呵呵，這種解釋你信嗎？」。