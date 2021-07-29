隔離如監禁！東奧確診選手被關小房間　怨：呼吸不到新鮮空氣

▲東奧確診選手抱怨，隔離房間又小又窄，還不能開窗。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

東京奧運29日新增24例確診，刷新單日新增最高紀錄，而其中有3人是海外代表隊的選手。一共傳出6例確診的荷蘭代表隊則透過荷蘭奧委會對外發表聲明稱，團內選手確診後被要求住進狹窄的房間，連窗戶都被鎖住，根本無法開窗換氣，呼吸新鮮空氣，十分痛苦，要求國際奧委會與東奧組委會改善隔離的惡劣環境。

根據《東京體育》報導，荷蘭奧委會日前在東京召開記者會表示，該國代表隊的確診人員被安排入住在極度狹小的房間內，且房內的窗戶被上鎖，以至於無法開窗換氣，根本呼吸不到外部空氣，導致確診病患十分痛苦。荷蘭奧委會認為，東奧不該將確診人員安排在如此環境惡劣的房間內隔離，呼籲國際奧委會與東奧組委會能提供改善。

荷蘭奧委會表示，在開幕前曾經與組委會確認隔離的相關手續，但卻沒有得到回覆。據悉，目前隔離中的選手包含棄權單人雙槳划船項目的荷蘭代表隊的弗羅林（Finn Florijn）。

不僅如此，先前就有另一名來自荷蘭的跆拳道選手確診後不滿東奧安排的房間無法開窗，自嘲像被關在「奧運監獄」，最後更氣得與其他5名確診人員一起跑到飯店大廳靜坐數小時抗議。

根據荷蘭媒體NU報導，在經過多方協議後，東奧終於承諾將染疫人員移至較大的房間隔離。另一方面，東奧29日新增24例確診，創下史上最高紀錄，累計193例。