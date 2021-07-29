　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

隔離如監禁！東奧確診選手被關小房間　怨：呼吸不到新鮮空氣

▲▼東奧,東京奧運,日本,東京。（圖／路透）

▲東奧確診選手抱怨，隔離房間又小又窄，還不能開窗。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

東京奧運29日新增24例確診，刷新單日新增最高紀錄，而其中有3人是海外代表隊的選手。一共傳出6例確診的荷蘭代表隊則透過荷蘭奧委會對外發表聲明稱，團內選手確診後被要求住進狹窄的房間，連窗戶都被鎖住，根本無法開窗換氣，呼吸新鮮空氣，十分痛苦，要求國際奧委會與東奧組委會改善隔離的惡劣環境。

根據《東京體育》報導，荷蘭奧委會日前在東京召開記者會表示，該國代表隊的確診人員被安排入住在極度狹小的房間內，且房內的窗戶被上鎖，以至於無法開窗換氣，根本呼吸不到外部空氣，導致確診病患十分痛苦。荷蘭奧委會認為，東奧不該將確診人員安排在如此環境惡劣的房間內隔離，呼籲國際奧委會與東奧組委會能提供改善。

荷蘭奧委會表示，在開幕前曾經與組委會確認隔離的相關手續，但卻沒有得到回覆。據悉，目前隔離中的選手包含棄權單人雙槳划船項目的荷蘭代表隊的弗羅林（Finn Florijn）。

不僅如此，先前就有另一名來自荷蘭的跆拳道選手確診後不滿東奧安排的房間無法開窗，自嘲像被關在「奧運監獄」，最後更氣得與其他5名確診人員一起跑到飯店大廳靜坐數小時抗議。

根據荷蘭媒體NU報導，在經過多方協議後，東奧終於承諾將染疫人員移至較大的房間隔離。另一方面，東奧29日新增24例確診，創下史上最高紀錄，累計193例。

ET快訊
再無+0！衛福部示警「未來一周確診30到50例」
魏均珩闖東奧射箭個人32強　有望碰湯智鈞演「台灣內戰」
AOA珉娥8點聲明：執念變成毒藥　提到雪炫、酉奈沒多久輕生送
快訊／麟洋配直落二擊敗日本晉四強！　創我國奧運羽球史最佳成績
快訊／10、10、10！林佳恩再演逆轉　闖東奧個人射箭16強
戴資穎萌照曝！為9旬嬤砸獎金買電梯透天　她喜喊：哇就歡喜欸
「射擊奪牌希望」楊昆弼資格賽5輪121分　確定無緣決賽
快訊／陳意涵宣布懷二胎！　年底將湊好字
快訊／萬華「流氓藥師」遭函送！　警搜出模擬槍、毒品
快訊／開到百齡橋「兒突開車門墜河」！爸急跳橋救人　警消搜救中
中國體操選手痛失金牌！　日媒揭「1動作太失禮」遭裁判大扣分
獨／蕭大陸不忍了！怒嗆舊愛張金鳳「醜化別人粉飾醜陋」
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

洛城拆彈小組數學差！　爆炸量算錯釀17傷35建築變廢墟

嬌生新冠疫苗效期　美FDA同意延長至6個月

東奧禁外出心癢癢　交友軟體夯！選手村內忙「人與人連結」

擴散26國！哥倫比亞變異株B.1.621　和南非病毒有1可怕共通點

中國體操選手痛失金牌！日媒揭他「1動作太失禮」　遭裁判大扣分

家人以為他搭上死亡班機！　45年後竟「奇蹟復活」團聚

花40元中10億！她買樂透一注獨得　「彩券塞錢包」數週沒發現

隔離如監禁！東奧確診選手被關小房間　怨：呼吸不到新鮮空氣

東京奧運爆193確診！今添24例創單日新高　含3名選手

Delta強襲！Google臉書要求員工　「回辦公室前須打疫苗」

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

PTT神人翻唱《長榮版半島鐵盒》貼切歌詞唱出股海追高韭菜心聲

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

暗黑料理？「氣球偽裝熱狗」惡整 女友甜笑裝傻...男友一咬秒爆炸

迪麗熱巴告白被拒...10年後繼續主動追愛　使計約楊洋見面又出擊「要不我們去走走」

戴資穎3戰全勝「成功晉級8強」　阿嬤笑喊：表現很好、100分！

洛城拆彈小組數學差！　爆炸量算錯釀17傷35建築變廢墟

嬌生新冠疫苗效期　美FDA同意延長至6個月

東奧禁外出心癢癢　交友軟體夯！選手村內忙「人與人連結」

擴散26國！哥倫比亞變異株B.1.621　和南非病毒有1可怕共通點

中國體操選手痛失金牌！日媒揭他「1動作太失禮」　遭裁判大扣分

家人以為他搭上死亡班機！　45年後竟「奇蹟復活」團聚

花40元中10億！她買樂透一注獨得　「彩券塞錢包」數週沒發現

隔離如監禁！東奧確診選手被關小房間　怨：呼吸不到新鮮空氣

東京奧運爆193確診！今添24例創單日新高　含3名選手

Delta強襲！Google臉書要求員工　「回辦公室前須打疫苗」

球后懂投資　戴資穎高雄透天厝2年漲500萬

柔道男神養成記！國訓中心如何成為楊勇緯的最強後盾？

洛城拆彈小組數學差！　爆炸量算錯釀17傷35建築變廢墟

湯智鈞東奧射箭個人闖32強！　今稍晚碰魏均珩演「台灣內戰」

機車借代步「慘收1400罰單」　老闆怒公審！客人現身嗆：仙人跳嗎

王冠閎100蝶今晚拚再進準決賽　展現亞洲新蝶王短距爆發

肌膚『古溜』再現！Smoothglo™療程素顏像上濾鏡

高二兒「沒錢買衣鞋」瘦到剩50公斤！媽月入8萬全花在這　眾人氣炸

八三夭宣布8月線上開唱　門票收益「全捐防疫使用」暖爆！

病患呼吸中斷！整形醫CPR+強心劑硬要手術...延誤送醫成植物人

羽球女雙陳清晨對南韓髒話連發　微博網友稱：優美中國話

國際熱門新聞

日本21歲體操妹超甜　「豐滿上圍」辣翻全場

最新全球防疫排名出爐！台灣排名進步了

中國體操選手痛失金牌　他1動作「太失禮」

AZ藥廠揭曉　接種後「血栓機率」

奪東奧首金！美國女飛魚曬超神技巧

帶小三打疫苗遇到老婆　3女鬥1男影片瘋傳

射箭男團合照　魏均珩1動作韓網直喊可愛

20cm大蜈蚣驚呆百萬人！屋主差點放火燒房子

俄泳將摘金　想戴貓貓口罩領獎遭拒

水谷隼贏球遭小粉紅狂罵　他推特發文回應了

俄羅斯官媒獎牌榜秀「青天白日滿地紅」旗

柔道女將賽前被教練「猛甩2巴掌」

美參院外委會法案　助台重返WHO

安倍有意訪台　李登輝墓前致意

更多熱門

相關新聞

陳其邁允諾高雄籍體育選手「奪金獎金翻倍」

陳其邁允諾高雄籍體育選手「奪金獎金翻倍」

東京奧運賽事如火如荼進行中，高雄市民進黨議員黃文益等人今（29日）上午在議會質詢時，為設籍高雄的選手們爭取奧運獎金加倍，像是金牌72萬提高至150萬元。對此，市長陳其邁表示，認同此項建議，並允諾會多元照顧選手們。

直批振興券缺點！王世堅主張「快發現金」

直批振興券缺點！王世堅主張「快發現金」

肖若騰拿銀牌還被扣0.3分表現分 陸網友爆氣微博造詞：東盜主

肖若騰拿銀牌還被扣0.3分表現分 陸網友爆氣微博造詞：東盜主

黃義婷還有機會拼19名

黃義婷還有機會拼19名

三對三男籃拉脫維亞勝俄羅斯奪金

三對三男籃拉脫維亞勝俄羅斯奪金

關鍵字：

奧運東京奧運東奧籌備東奧花邊熱點新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19奧運奧

讀者迴響

熱門新聞

橋本大輝奪金「挨轟國辱」！IG遭洗版

郭婞淳感謝「慧眼贊助商」：從沒沒無聞就看上

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

日本21歲體操妹超甜　「豐滿上圍」辣翻全場

見男神奪金太興奮　女記者採訪瘋狂示愛被罵爆

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

新北OL「睡美人」遭侵犯　男友流出露臉片毀掉她

快訊／AOA前成員珉娥輕生！　「出血過多動手術，意識還未清醒」

小戴25分鐘打贏　讓陸網也驚了

不爽中國體操選手被扣分　黃子韜罵裁判眼瞎

即／大雷雨夜襲！更猛豪大雨警報將至

最新全球防疫排名出爐！台灣排名進步了

失去了妻女…他默默從華江橋跳下去

體操失金陸網罵爆日本！《陳情令》女星也跟嗆

更多

最夯影音

更多
空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」
侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面