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「全民開心、泳池公祭」　鮮肉游泳教練舉牌要小英救救年輕人

▲「全民開心、泳池公祭」，鮮肉游泳教練舉牌要小英救救年輕人 。（圖／游瓊華攝）

▲「全民開心、泳池公祭」，鮮肉游泳教練舉牌要小英救救年輕人 。（圖／游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

7月27日起全台降為二級警戒，各行業陸續復業，唯獨游泳池仍不開放。台灣游泳池協會28日痛批，中部地區從4月開始就被限水，後來又碰到疫情爆發，泳池業者沒營收、員工、教練因停業都沒工作，且10月就是新北市全運會，泳池再不開放，恐怕波及選手的參賽權。

▲「全民開心、泳池公祭」，鮮肉游泳教練舉牌要小英救救年輕人 。（圖／游瓊華攝）

▲業者開發一款游泳專屬的口罩，相關的配套措施也願意配合，再不開放可能連游泳選手的訓練權益都被剝奪。（圖／游瓊華攝）

台中市游泳池同業協會秘書長劉家豪說，全國受體育署管理的泳池約700家，加上飯店與社區泳池等，國內就有上千處的游泳池，政府7月13日宣佈微解封時，游泳池業者被告知「無法戴口罩」因此不能開放；27日全國降為二級警戒後，又以游泳池比大海小、人與人容易碰撞為由，不同意泳池開放。

▲「全民開心、泳池公祭」，鮮肉游泳教練舉牌要小英救救年輕人 。（圖／游瓊華攝）

▲「全民開心、泳池公祭」鮮肉游泳教練舉牌要小英救救年輕人 。（圖／游瓊華攝）

台灣游泳池事業協會理事長黃正昌怒批政府說法不合理，反問開放餐廳碰撞的機會比較多，還是游泳池碰撞的機會比較多？健身房碰撞的機會比較多？還是游泳池碰撞的機會比較多？

台中市游泳池協會理事長范清樂表示，國內所有跟水域活動相關的選手，全部已經停擺3個月，尤其選手的生涯頂多3、5年，黃金時期頂多只有1、2年的時間，試問他們的未來在哪裡？游泳池業者疾呼說，「補助就只有1次，我們停業要停多久也不知道？我們的生活不知道要怎麼顧？」

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