「送什麼才願意選國產疫苗？」　鄉民推2物必吸一堆人搶

記者黃翊婷／綜合報導

高端疫苗27日開放意願登記，但截至28日下午5時統計，願意接受施打高端疫苗的民眾約55萬2523人。有網友在PTT八卦板PO文詢問，泰國打疫苗送牛，香港抽機票、送房子，「國產疫苗要送什麼你才願意選它呢？」意外掀起眾人討論，其中較多人提議送餐券或房子，「抽房子應該可以提升市佔率到10至20％」、「送王品餐券或爭鮮吃到飽就一堆人搶了」。

▲台灣疫苗施打人口涵蓋率已達到29.93%。（圖／記者楊詩益攝）

中央流行疫情指揮中心截至28日下午5時統計，目前全國意願登記完成總人數達866萬7679人，3種疫苗的登記狀況如下：

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AZ：43萬5134人，佔比 5.02％。

莫德納：346萬956人，佔比39.93％。

高端：9萬2217人，佔比1.06％。

AZ、莫德納：421萬9066人，佔比 48.68％。

AZ、高端：1萬6815人，佔比 0.19％。

莫德納、高端：7萬787人，佔比0.82％。

AZ、莫德納、高端：37萬2704人，佔比 4.3％。

▲總統蔡英文自己操作預約高端疫苗。（圖／蔡英文臉書）

算一算，願意接受施打高端疫苗的民眾，約有55萬2523人。有網友在PTT八卦板PO文提問，印尼有農村推出打一針疫苗送一隻雞，泰國清邁有週週抽活牛的活動，香港可以抽機票、房子，美國也有抽汽車、直接發錢等方式，就連台灣SOGO百貨也宣布，自營員工若打完疫苗，將發放1500元獎勵金，「國產疫苗要送什麼你才願意選它呢？」

其他網友看完原PO的問題，紛紛留言開玩笑回答，「送房子」、「國外行情1萬美金（約新台幣28萬元）」、「照三期測試公定價給錢啊」、「送王品餐券或爭鮮吃到飽就一堆人搶了」、「抽房子應該可以提升市佔率到10至20％」。

也有網友認為，願意打的人就會打，不願意的人再怎麼利誘也不會接受，「如果非打疫苗不可，別人都打了，自己沒得挑、沒得打，久而久之看打的朋友都沒事，自己也會默默去打了」、「要打就打，不打就算了啊」。