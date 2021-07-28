台南安平「台灣船」冒煙　疑排風設備引起

▲台南市安平區安億路台灣船園區展示的「台灣船」突然冒煙，消防人員發現係船頭排氣孔冒煙，迅速撲滅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區安億路台灣船園區展示的「台灣船」28日上午突然冒煙，旅遊中心向消防局報案並協助疏散遊客，消防局出動安平消防分隊等15車29人前往搶救，消防人員發現船頭排氣孔有冒煙，並無明火，經仔細搜尋，疑排風設備引起，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局28日上午10時50分許據報，平區安億路1661台灣船園區展示的「台灣船」突然冒煙，消防局馬上出動安平消防分隊等15車29人前往搶救，並請旅客中心協助散遊客。

消防人員到場時發現船頭排氣孔有煙冒出，但沒有明火，消防人員迅速出水撲滅，初步勘查疑排風設備引起，排風設備受損，幸無人員傷亡。由於該台灣船係仿古木船，起火原因及財物損失由消防局調查中。

據了解，台南市政府基於歷史上台灣船舶文化的榮衰，影響著台灣先民的遷徙、貿易、軍事的發展。為具體呈現了台灣的海洋文化歷史，意義重大，依日本長崎縣的松浦史料博物館所保存1706年的《唐船之圖》畫卷中〈台灣船圖〉為藍圖，集合台灣海洋史專家、造船史學者，與造船老師傅共同於2008年至2010年間仿製而成。台灣船長30公尺、船寬7.6公尺、主桅高28公尺、重約150 公噸。「龍骨」是一顆樹齡800年、直徑2.8公尺，長10幾公尺的櫸木原木中取出。船身主結構以南洋櫸木、台灣產相思木、柳安木、柚木等不同的木材，依各材料的屬性，依傳統工法建造為不同的船身部位。目前在台南市安億路台灣船園區展示，是台南安平熱門觀光景點之一。

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