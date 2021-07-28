柯文哲驚爆：綠營有人在美打完2劑　「回台叫別人打實驗疫苗」

記者陳家祥／台北報導

台北市政府28日下午召開防疫記者會。關於總統、副總統帶頭施打國產疫苗，是否可以消除民眾疑慮？市長柯文哲竟爆料，他們那些應該都打完了吧，「有的在美國打完2劑，還回來台灣叫別人打實驗用的疫苗，這個就不用講了」。

▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）



中央流行疫情指揮中心28日公布，新增18例本土確診，其中以新北市8例最多，其次為台北市6例，另確診個案中無新增死亡。

針對總統蔡英文說要接種高端疫苗，柯文哲表示，醫學倫理有4個原則，不傷害、有益於人、尊重自主權、符合公平正義。柯說，高端疫苗如果純粹科學考量，不認為它毒性有多強，不傷害大概沒問題，「至於有沒有益處我就不敢講，畢竟要做過真正臨床試驗，才能證明有效沒效」。

至於符合社會公平正義，柯文哲說，到底有沒有符合大家可以判斷；而自主權部分，他自己願意打的我們也不能干涉什麼，「結論就是，他喜歡打就去打」。

記者追問，正副元首帶頭施打高端、聯亞，可以消除民眾疑慮？民進黨民代、黨高層也跟進？沒想到，柯文哲竟爆料，先是稱越多越好，「不過他們那些應該都打完了吧，有的在美國打完2劑，還回來台灣叫別人打實驗用的疫苗，這個就不用講了」。媒體追問是不是知道是誰？柯賣官自，「你知道我也知道就好」。