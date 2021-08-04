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誆提煉治癌物質「紫杉醇」吸金上億元　天擎生技負責人判刑定讞

▲▼藥,針頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲侯男謊稱可以提煉治療癌症物質而吸金，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

未上市公司「天擎生物科技」利用媒體和網路，宣傳公司擁有提煉治療癌症的化療藥物「紫杉醇」關鍵技術，涉嫌假增資、真賣股，吸金上億元。檢調單位對公司負責人侯君鍵等人提起公訴，侯男一二審均遭判刑3年10月與8月(得易科罰金)。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。

根據維基百科資料，紫杉醇（英文：paclitaxel, PTX，或稱太平洋紫杉醇），是一種用來治療多種癌症的化療藥物，被以汰癌勝等商品名稱銷售。可治療的癌症包含卵巢癌、乳癌、肺癌、卡波西氏肉瘤、子宮頸癌、和胰臟癌。使用上藉由靜脈注射注入體內。……此藥物於1971年首次從太平洋紫杉中分離出，並於1993年批准用於醫學用途，並被列於世界衛生組織的基本藥物清單，此清單羅列了健康系統所需的最有效和最安全的藥物。開發中國家的批發成本每100毫克約為7.06至13.48美元，而在英國則約為66.85英鎊（約88美元）。

而對於本案，檢方2017年6月起訴指出，2002年成立的「天擎生物科技」公司，董事長侯君鍵明知公司營運不佳，意圖藉機牟利。他先指示屬下虛偽增資，而後利用不知情的媒體，大肆謊稱公司擁有從枝葉中萃取「紫杉醇」的全球首創關鍵技術等等虛偽報導。

這些報導內容包含「擁有紫杉醇天然枝葉淬取技術、淬取純度可達99％以上的天擎生化科技，第2季可望取得台灣衛福部及大陸衛生署藥製字號。」、「該公司董事長侯君鍵強調，天擎生化掌握紫杉醇枝葉萃取技術與原料取得穩定，未來將以原料藥供應商之姿進軍全球生技醫療市場。」、「侯君鍵表示，天擎生化科技擁有4大產品線，包括全球唯一枝葉淬取99％純度的紫杉醇（Paclitaxel）」。公司藉此吸金高達上億元。檢調單位偵辦後，依照違反《證券交易法》等罪，對侯君鍵等人提起公訴。

一二審均認定侯君鍵有罪，均判處有期徒刑3年10月，另外依照《公司法》判刑8月，此部分得易科罰金。全案再上訴，最高法院審理後，4日駁回上訴，全案定讞。

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