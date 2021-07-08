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Sony Xperia 1 III與 5 III上市情報公開！官方拆解回應過熱問題

▲Xperia 1 III 售價與拆解。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Sony mobile 在稍早的記者會活動上，公開了 Xperia 1 III 的上市情報，同時也預告 Xperia 5 III 將於 9 月上市，記者經過日前實測，也特別訪問了 SONY 官方針對手機是否過熱、拍攝等問題進行詢問，提供給大家參考。

▲Xperia 1 III 最快 7 月底到貨、Xperia 5 III 預計 9 月上市，東森購物有優惠。（圖／業者提供）

如同先前報導（詳見：Sony Xperia 1 III初體驗），該款手機採用 Sony 的 Alpha相機科技與 ZEISS蔡司光學鏡頭，並且提供「全球首創結合潛望式望遠變焦鏡頭及Dual PD感測器」、全球首款採用4K HDR OLED 120Hz螢幕更新率、加入全新360空間模擬音效及劇院及立體聲雙喇叭，同時還成為《決戰時刻M》全球賽事指定手機，與電競隊伍合作打造升級版的遊戲增強器，是一款同時著重螢幕顯示、拍照、音樂、遊戲跟效能的全方位手機。

▲Xperia 1 III 為《決戰時刻M》全球賽事官方指定手機。（圖／記者洪聖壹攝）

▲基於「Made for Xperia」的計畫，原廠提前授權第三方業者開發Xperia 1 III保護殼。（圖／記者洪聖壹攝）

針對網友對於高通 Snapdragon 888 會發熱的問題，Sony mobile 官方特別將 Xperia 1 III 手機進行拆解，實際觀察其手機機背後提供了整片的石墨烯散熱片，並且在 microSD 卡跟 SIM 卡槽下方，鏡頭模組的下方都單獨加入了比以往更大的石墨烯散熱片，記者還觀察到，Sony mobile 官方在電池的下方也做了一面鋁合金隔板。

▲Xperia 1 III 手機主鏡頭、CPU、SIM卡槽下方都放置獨立加大的黑色石墨烯散熱片。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 1 III 手機背蓋另一端也都放入整片石墨烯散熱片（詳見影片）。（圖／記者洪聖壹攝）

Sony mobile 產品經理 Jerry Peng告訴記者，手機發熱其實是一個保護機制，這是正常機制，而工程師們的任務就是在熱發的過程中，盡量思考到怎麼進行散熱，Xperia 1 III 特別針對手機的散熱進行比以往更大面積的散熱，並且已經針對相機、處理器、跟 SIM 卡槽的位置做了獨立的加強，所以不管是拍照還是遊戲方面都會更感到放心。

在稍早，官方宣佈 Xperia 1 III 這款 5G手機早鳥預購活動跟價格，只要是即日起至 7月 18日止，到 Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony 專賣店、特選通路神腦店中店，以及線上通路包含Sony 線上旗艦店、東森購物網等指定通路購機，就可獲得Sony真無線運動降噪耳機(WF-SP800N，市價5,990元)及1,000元配件購物金，首批預購的用戶最快預計 7月下旬就可以拿到手機。

▲即日起至 7月 18日止，到Sony mobile指定門市與東森購物網等指定通路購機，就可獲得市價5,990元的耳機與1,000元配件購物金。（圖／業者提供）

上市期間，也就是從 7 月 19 日至 9 月 30 日止，至Sony Mobile 行動通訊專賣店、Sony 專賣店、東森購物網等指定店家及通路購買，上網完成登錄即可獲得 Sony運動藍牙入耳式耳機(WI-SP510，市價2,690元)，於8 月31 日前還可獲得1,500 元配件購物金，通路訂購用戶首批預計8 月初到貨。

Sony Mobile台灣總經理林志遠表示，Sony Mobile 自5 月在台推出Xperia 10 III，正式邁向全系列5G布局。最受高度關注的Xperia 1 III 也將在本月正式在台亮相，憑藉著一如Alpha相機的速度與對焦能力，Xperia 1 III更榮獲2021 TIPA年度最佳拍照智慧手機。

活動當中，Sony Mobile 也兌現承諾公開 Xperia 5 III 預計 9 月上市的消息，該款手機和 Xperia 1 III 擁有同級的處理器與照相等旗艦規格，唯獨少了無線充電、螢幕解析度改為 FHD HDR，提供給不太需要 4K 解析度螢幕，並且外觀明亮、四周邊框圓潤，6 吋機身握起來會比 Xperia 1 III 更合手。

價格方面，Xperia 1 III 的 12GB RAM/256GB ROM 版本共有「消光黑」、「消光灰」、「消光紫」三款，參考建議售價為新台幣 36,990 元。Xperia 1 III 的12GB RAM/512GB ROM 版本共推出「消光黑」、「消光紫」二款，僅於Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony 直營店、Sony台灣官方購物網站採限量販售，參考建議售價為新台幣 39,990 元。

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