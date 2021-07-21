東京三邊會議強調台海和平　外交部：感謝美日韓高度關注區域穩定

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）訪問亞洲，21日與日本外務事務次官森健良及韓國外交部第一次官崔鐘建（Choi Jong Kun）等外交高層在東京召開三邊會議，席間強調維繫台灣海峽和平穩定的重要性。對此，外交部發言人歐江安回應表示，感謝美日韓高度關注台海安全，我方將持續敦促理念相近國家，重視台海和平對區域繁榮及穩定的重要性。

歐江安表示，美日韓三國外交次長級會議結論，堅定呼應今年3月日美安全諮商「2+2」會議聯合聲明、4月日美峰會聯合聲明、5月美韓峰會聯合聲明、日本─歐盟領袖峰會聲明、6月日澳外交暨國防部長「2+2」會談、以及G7領袖峰會聯合公報內容，再次提及「維持台灣海峽和平穩定的重要性」。

歐江安指出，這也顯示日本、韓國及美國等理念相近國家政府高度關注台海安全，外交部再度表示高度歡迎與由衷感謝，未來我方將持續敦促理念相近國家，重視台海和平對區域繁榮及穩定的重要性。

歐江安說，外交部一貫樂見並歡迎國際社會重視台灣海峽的和平與穩定，台灣位處東亞第一島鏈的重要樞紐，在區域穩定及繁榮上扮演關鍵角色，我國政府將在既有深厚基礎上與美、日、韓等理念相近國家緊密合作，捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

▲美日韓3國外交次長在東京召開會談。由左至右依序為南韓崔鍾建、日本森健良、美國謝爾曼。（圖／達志影像／美聯社）