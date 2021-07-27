人夫爽傳「神龍照」討奶照！正宮一見氣炸…她曝：打手槍時傳來的

▲人妻發現丈夫竟與女性友人互傳裸照，崩潰向丈夫提告。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名人妻發現老公竟與女性友人互傳「下體照」，一怒之下告上法院。雖然人夫辯稱，下體照是網路圖庫上找來的，但法院勘驗各項事證後，不採信他的說詞，判人夫應賠償妻子1萬5千元。可上訴。

人妻主張，婚後與丈夫育有一對雙胞胎，不料，丈夫竟於2019年3月至5月間要求另名女子小青（化名）傳裸照給他看，小青因而傳送裸胸、下體照給人夫看。期間丈夫也將裸露生殖器官的照片回傳給小青，讓她精神痛苦不已，決定提出訴訟，向丈夫求償30萬元精神撫慰金。

人夫辯稱，那些裸照的男女主角並不是他與小青，只是朋友間分享圖片而已，沒有侵害到妻子的配偶權，希望法院能將訴訟駁回。

桃園簡易庭勘驗相關事證後發現，小青曾用line向人妻坦承，「這些照片是我本人所拍，傳給妳先生的」、「不是網路圖」，也針對男性裸照稱「他確實是在要打手槍時候，拍照後傳來他的下體照」。

另外，法院勘驗人妻與小青的調解筆錄發現，內容指出小青曾因傳送2度傳送不雅照的行為，向人妻表達誠摯歉意，因此不採信人夫稱「照片是網路圖庫下載」的說詞，判人夫應賠償妻子1萬5千元，全案仍可上訴。