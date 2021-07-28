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前國防副部長遭爆「與共諜多次餐敘」　遭國安調查

官拜二級上將的國防大學校長張哲平成中共企圖吸收對象，錯失參謀總長寶座，檢調已立案追查這起全台最大共諜網。（中央社）

▲官拜二級上將的國防大學校長張哲平成中共企圖吸收對象，錯失參謀總長寶座，檢調已立案追查這起全台最大共諜網。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣驚爆史上最大共諜案！國安單位蒐證發現，中共中央軍委政治工作部廣州分局自2012年起派員來台發展組織，不僅成功吸收多名退役將領，連國防部前副部長張哲平也頻繁接觸企圖吸收。

資料顯示，共諜組織多次與張哲平餐敘，還招待張妻赴香港旅遊，嚴重的是，時任空軍作戰指揮部指揮官的張哲平，竟毫不避諱地與共諜組織香港籍負責人單獨面談，且收受禮物，此次軍方人事異動，張原本接任參謀總長的呼聲最高，即因有忠誠疑慮，遭國安高層急踩煞車，總統蔡英文將他改調國防大學校長「留校察看」，檢調則立案偵辦多年，近期可望收網。

至於軍政副部長則由國防安全研究院副執行長柏鴻輝接任，柏曾任駐美軍事代表團團長、空軍司令部政戰主任、參謀長及國防部常務次長。由於張哲平明年就要屆滿64歲的上將最高服役年限，這項人事安排已讓張在軍方最重要的部長及總長2個位置提前出局，消息一出，立即在軍方引起議論。

參謀總長由陸軍司令陳寶餘上將出任，令外界大感意外。

本刊掌握，張哲平錯失參謀總長寶座的關鍵原因，竟然與捲入史上最大的共諜案險遭吸收有關。知情人士透露，奉中共中央軍委政治工作部廣州分局之命來台發展的香港共諜組織謝姓負責人，多年前以商務身分掩護來台吸收國軍高階將領，企圖發展組織，透過空軍退役少將錢耀棟、陸軍退役中校魏先儀密集接觸張哲平，由謝安排與張多次餐敘甚至遊湖，並曾單獨談話，張哲平的妻子還被招待到香港旅遊，情節非比尋常，有嚴重國安疑慮。

知情人士透露，檢調是在偵辦另一起共諜案時，向上溯源，鎖定香港商謝姓負責人是幕後操盤手，從謝查到多名退役高階軍官遭吸收，而且發現這些退役軍官頻繁與仍在軍中的學長、學弟聯繫，並邀約餐敘，部分受邀現役軍官因敏感度高，除了拒絕外還主動向上通報，因而查出全貌。

可怕的是，經國安單位深入追查，發現該共諜組織從馬英九執政時期開始布建，不但成功吸收陸、海、空三大軍種多名退役將領，還頻繁接觸張哲平，涉及的現、退役軍官階級都非常高，至少包含2位上將、2位少將、2位上校及1位中校，這些人大都熟知台灣軍事作戰布防，國安系統認為事態嚴重，緊急危機處理，並建議總統調整張哲平的職務，才暫時穩住局面。

知情人士說，檢調偵辦本案已蒐證超過5年以上，相關事證已臻成熟，近期可望收網逮人，屆時涉案層級及情節不排除會再升高。

調查局極為重視國安家全，近年屢破共諜案，針對特定人士在台蒐集涉密情報或發展組織，進行有效監控。

本刊掌握，這起案件的核心人士為來自香港的謝姓商人，他自2012年起接受廣東省海外聯絡辦公室指示，以經商名義來台，在中、港、台三地居間奔走串聯，表面上的身分是商場大亨，卻暗中在台發展共諜組織，專挑軍方大咖將領下手，並且頻繁與張哲平接觸。

知情人士透露，指使謝姓港商來台的廣東省海外聯絡辦公室，實際上就是中共軍委政治工作部廣州分局檯面上的名稱，屬中共國安部系統，專搞情報及組織滲透，早在2015年7月馬政府時代，謝姓港商就透過退役的陸軍中校魏先儀牽線，約甫晉升中將的張哲平及妻子謝漢秋至桃園遊湖吃飯，同行的多是軍方同僚，因謝能言善道，很會帶動氣氛，不久即與張建立不錯的交情。

經過接觸，謝姓港商深知張哲平愛家，為了更進一步接近他，決定先從張的太太下手，自此即有計畫地密集宴請謝漢秋，並頻頻送禮示好，甚至還招待張妻至香港旅遊，讓國安系統得知後無不大驚。

2016年，謝姓港商再度從香港入境台灣，隨即透過退役的空軍少將錢耀棟及退役中校魏先儀，邀約當時已高升空軍作戰指揮部中將指揮官的張哲平，在捷運新店區公所站旁的餐廳飲宴，在場的還有多名空軍高階軍官。

張哲平（左）2018年出席授階典禮，當天也出席的太太謝漢秋（右）現在卻被查出曾接受招待出國旅遊。（中央社）

▲張哲平（左）2018年出席授階典禮，當天也出席的太太謝漢秋（右）現在卻被查出曾接受招待出國旅遊。

這場餐敘的地點雖隱身在小巷內，外觀看來毫不起眼，但謝姓港商的行徑卻相當大膽，因為這家在當地頗有名氣的小餐館，距離監控他的調查局局本部僅5分鐘路程，經專案小組嚴密監控，發現謝姓港商與張哲平曾單獨交談，並交給張一包東西，2人頻頻交頭接耳，一副神祕兮兮的模樣，讓情蒐人員懷疑雙方對話及交付的東西藏有隱情。

相關人士透露，張哲平事後已知悉遭調查一事，他後來回想該場餐會，印象中手上的拿的東西，應該只是一般的伴手禮，絕對沒有貴重物品。

不過，知情人士表示，張哲平確實未有避嫌之舉，無視中共欲吸收拉攏他的伎倆，行為已嚴重失當，例如有次錢耀棟與另位退役少將赴中國廣東省廣州市與中共官員會晤，錢受謝姓港商指示，返台後將中共官方託送的月餅禮盒轉交給張，隔了3個月，張即高升空軍副司令，之前還歷經空軍司令部政治作戰室政戰主任等重要職務，成為明日之星，卻毫無敵我意識及保防觀念，令人不解。

知情人士說，一旦張哲平遭中共突破防線吸收成功，影響層面絕對比10年前爆發的少將羅賢哲被吸收成為共諜更為嚴重，因為張官拜上將，並曾任國防部軍政副部長，不但是國防部長的代理人，也是軍方第三號人物，地位僅次於部長與參謀總長，此為共諜企圖接觸吸收的最高層級軍方將領。

 

國防部回應

 

國防大學校長張哲平表示，他擔任軍人數十載，平常即養成良好的保密習性，不會針對軍中事務擅自發言；也會迴避談論公家事務，避免衍生不必要的誤會。他說，平常與同學、友人間禮尚往來之事務，均嚴守廉政相關規範。

國防部則表示，有關中共情工單位透過引介，意圖接觸國軍高階將領，國防部對此均設有保密管控的作為，並沒有肇生洩密的情事。

國防部說，近年中共藉由親情攻勢，迂迴接觸現役人員，企圖刺密不法，該部已積極強化官兵及軍眷反情報教育，並鼓勵檢舉反映，能有效遏止敵諜對我滲透，確保國家安全。

綜觀國防部及張哲平的說法，均未否認本刊報導共諜組織頻繁接觸我國軍高階將領的事實，僅強調會嚴守廉政規範，及未發生洩密情事，但究竟有無違反國安法或其他不法情節，仍待國安單位及檢調詳細調查才能認定。


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