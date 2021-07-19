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遠距溝通不卡卡！掌握G、A、S三大關鍵　線上簡報更加分

▲視訊會議。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲疫情改變了生活模式，上班分流、居家辦公成為常態。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者胡至欣／採訪報導

疫情改變了生活模式，居家辦公、線上學習的頻率增加，隔著螢幕透過文字或視訊溝通，少了真實面對面的溫度，不但有疏離感，還容易造成理解落差，因此進行遠距會議或簡報時，除了內容外，「如何表達」更是重點。

從事口語研究與教學近20年的《GAS口語魅力培訓》創辦人王介安，分享他的「不見面」溝通術，其實只要掌握3大關鍵，就能幫自己的專業度加分。

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▲王介安。（圖／翻攝自Facebook／王介安的口語魅力教室）

▲《GAS口語魅力培訓》創辦人王介安。（圖／翻攝自Facebook／王介安的口語魅力教室）

一、 Goal 目標要明確

「現代人都有一個很大的問題：說話很跳tone、很繞！」

王介安在教學過程中觀察到，台灣人內心普遍比較柔軟，「也有人說是玻璃心」，所以多數人、尤其是較弱勢的一方，講話常常拐彎抹角，；例來說，很多人會先問：「你在做什麼」、「你在忙嗎」，對方聽了心裡只有一個問號OS「你要幹什麼」。

他認為這與時代背景相關，因為科技、網路加快生活步調，連帶影響現代人的說話速度和思維，習慣把話說得簡單，卻導致別人「不明白你的目的是什麼」，難以進行對話，如果又隔著螢幕聽你「繞」，更容易分心恍神，等到切入主題時，對方精神也渙散了。所以遠距溝通的第一步便是「破題」：目標先講清楚

▲視訊會議。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲遠距溝通少了真實面對面的溫度，較有疏離感。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

二、Attitude 態度要穩定

「我們在溝通的研究非常簡單就是WHO SAID WHAT TO WHOM AT WHERE。」

王介安表示在定義態度的時候，除了面對不同的人，還有不同的情境，「誰、說了什麼、對誰說、在哪裡說」，包括簡報、開會、激勵員工，以及安慰人的態度等等，在每種狀態跟每個對象，說話態度都不一樣；例如，感恩晚會主持人講話語調會很感性，而電音派對主持人則要HIGH才能帶動氣氛。

至於很多人以為把聲音壓低，就能顯得態度沉穩，他則強調，除非是高階經理人或備受尊崇的名人，不然一般而言「影響力大的人，語調不能太低」，尤其以線上會議來說，語調稍微高一點，能量也多一點，聽起來有精神，影響力自然比較大。

▲視訊會議。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲視訊畫面要能看到「肩膀頂端到頭頂」。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

三、 Skill技術要純熟

「遠距溝通有兩個非常重要的技術行為：肢體動作和語速。」

在肢體動作方面，王介安認為視訊畫面要能看到「肩膀頂端到頭頂」，頭部約占螢幕2/3，表情、眼神才清楚；手可以抬起來看到手掌或手指，偶爾比畫一下，但不能擋到臉；說話時「看著鏡頭=看著對方」，代表對陳述內容有信心，如同在實體簡報時，有自信的人會看著台下聽講人，說起話來更有說服力。

另外，像是「撐頭」表示不耐煩、「摸下巴」表示不自在、「摸嘴」表示沒有自信，都是扣分動作，必須避免。

▲視訊會議。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲手可以抬起來比畫一下，但不能擋到臉。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

語速方面則是1分鐘240個字，等於1秒4個字左右。研究顯示「240個字以上，講話速度是偏快的，240個字以下，講話速度是偏慢的」，但有些人透過鏡頭表達，怕尷尬冷場，就會像連珠砲講不停，而且越講越快，可能無意間帶給對方壓迫感；也有人面對鏡頭會緊張，腦袋卡卡，不但講話變慢，贅詞更是滿天飛，容易讓聽者失去耐性。

「贅詞排行榜第一名『然後』、第二名『那』，第三名『欸』，第四名『對』，這些毫無意義的詞，會讓你的表達比較不流暢」，他建議在視訊會議前，先把要講的內容順一便，平時說話也要練習「適度加入停頓點」調整語速，並以「留白」取代贅詞，再來盡可能做到「高低快慢」交錯整合，也就是一般述說時音調低、速度快，講到重點再把聲音提高、語速放慢

▲視訊會議。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲平時可以看著鏡頭練習肢體動作、語氣跟語速。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

除了上述的「行為表現」，還有「思想表現」更為重要。「情感溝通、人際溝通、職場溝通都一樣，你如何去想對方」，王介安補充說道，Thinking思想跟Deliver傳遞之間，背後有一個關鍵字叫「邏輯」，也就是動機的描述，「因果關係的陳述是說服術最低階的技術行為」，站在對方的立場思考，進而分析推論出「因為、所以」，才能讓他欣然接受，簡單來說，就是「說別人想聽的話」

▲視訊會議。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲邏輯溝通的重點就是「說別人想聽的話」。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

除此之外，線上簡報時間最好控制在15分鐘，「因為現代人可能5分鐘精神就渙散」，所以需要開門見山，引起老闆或客戶的興趣，讓他們「想聽聽你怎麼做」，接下來10分鐘做進一步說明之後再進行Q&A，而其它相關數據跟資料，則可先行發送給聽講者，盡量把時間留給交流討論。

最後，王介安也提醒，「一個人簡報會成功，是因為他有練習，練習是自己講一遍，不是想一遍」，平時可以看著鏡頭練習肢體動作、語氣跟語速，正式上場才會流暢。

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關鍵字：

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