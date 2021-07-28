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社會 社會焦點 保障人權

獨／「綠帽癖」潛伏社群網站　老玩家曝：近萬人熱愛「NTR」

記者陳以昇、黃彥傑／新北報導

「NTR」源自日本網路流行用語「寝取られnetorare」，又稱「綠帽癖」，指伴侶主動與第三者發生性關係，藉此獲得快感與情趣，常常演變出多人群交，一名熟知此道的資深玩家指出，台灣圈內玩家應該近萬人，雖然相當刺激，但必須在選擇「單男」、「單女」加入時，應該更審慎評估，以免衍生後續問題。

▲▼社群網站潛伏許多NTR綠帽癖的玩家 。（圖／翻攝自推特）

▲▼社群網站潛伏許多NTR綠帽癖玩家，條件寫得相當露骨 。（圖／翻攝自推特，下同）

日前發生知名李姓登山教練與林姓「NTR」同好，因為在交換性伴侶聯誼過程，被指控偷拍，除了被告妨害秘密外，更告李男的女友侵害配偶權，雙方各說各話，李男為了息事寧人先後付了40萬元，還簽下保證書「如有外流影片，
願付千萬賠償金」，目前案子還在法院審理中。

▲▼社群網站潛伏許多NTR綠帽癖的玩家 。（圖／翻攝自推特）

北部地區一名化名阿義的玩家私下透露，在「NTR」圈子裡，許多資深玩家都互相認識，也都會相約「交流聯誼」，除了透過網站平台，還有LINE群組，更會不定期舉辦聯誼活動。

阿義進一步說明，聯誼活動通常以夫妻、情侶為主，白天一定是正常活動，譬如露營、玩水、或是搭遊艇出海，到了晚上，大家熟了之後，就會相約到房間進行多人連結行為。「喜歡這樣的性癖好並不犯法，也沒有錯，只要不要妨礙他人；要是用仙人跳方式勒索同好錢財，會被圈內封殺」。

「NTR」源自日本網路流行用語「寝取られnetorare」，又稱「綠帽癖」，指伴侶主動與第三者發生性關係，藉此獲得快感與情趣，常常演變出多人群交，有些圈內人還會施用毒品吸引單男、單女加入助興，稍有不慎就會觸法。

他奶奶的美麗小秘訣

▲▼社群網站潛伏許多NTR綠帽癖的玩家 。（圖／翻攝自推特）

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