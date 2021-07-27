恐怖低壓帶「大豪雨」預警！西南風全台變天　熱區擴大不排除生颱風

▲大低壓帶中間！轉吹西南風全台變天。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報中心簡任技正伍婉華表示，28日（周三）開始西南風逐漸增強，尤其南部地區下雨時間更長，27日各地天氣炎熱36度以上，台北天母最高達38度，台灣因位於季風低壓中間，受到南緣西南風影響，南部天氣下雨時間將變長，整天斷續陣雨或雷雨，中部、澎湖金門有短暫陣雨雷雨，北部午後也轉有雷陣雨，中南部地區、午後山區嚴防短延時強降雨，有局部大雨可能。

氣象局預報，28日西南風開始增強，台灣附近水氣增多，南部地區降雨時間拉長，整天斷斷續續容易有陣雨或雷雨，中部降雨較為短暫，其他地區則為多雲、午後有局部短暫雷陣雨，範圍會擴大一些，尤其中南部地區及午後山區容易出現短延時強降雨，有局部大雨發生機率。

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氣溫部分，北部及東半部出現36度以上高溫的地方多，大台北及桃園甚至有局部38度極端高溫發生機率，台東仍可能出現焚風，中南部高溫約33到35度，中部也有局部36度以上高溫發生的機率，下雨的地區感覺悶熱。

▲歐美模式預警「大豪雨」可能，未來不排除有颱風生成。（圖／中央氣象局、NCDR）



這樣天氣將持續一整周，29、30日（周四、五）南部下雨時間長，有陣雨或雷雨，中部仍偏向於短暫的陣雨或雷雨，其他地區雲量增多、午後有局部短暫雷陣雨，31日起西南風偏強，加上低壓帶影響，天氣更加不穩定，中南部雨勢持續，有局部豪大雨發生機率，其他地區降雨整天都有機會出現短暫陣雨或雷雨。

氣象局預估，未來一周西南風逐漸增強，南海更為潮濕不穩定的空氣來到台灣附近，尤其周末之後將進入低壓帶環境內，天氣更不穩定，屆時低壓帶內是否有擾動在台灣附近發展，以及西南風是否增強為西南氣流，目前模式變動性仍大。

災害預報士賈新興則表示，未來幾天到8月初，台灣有顯著天氣系統影響，歐洲、美國模式未來每5天的降雨預測，7/31之後受大低壓帶籠罩影響，帶來不穩定天氣，低壓帶中不排除有熱帶低壓、颱風生成機會，會對台灣造成明顯影響，全台都須留意有較大雨勢發生，其中中南部為降雨熱區，不過從8/1至8/5降雨分布更廣，中央山脈以西出現出現局部短時豪雨或大豪雨機會。目前歐美對雨量預報仍有分歧，距離還有4、5天時間，未來幾天仍需持續追蹤。