颱風最快恐生成時間曝　全台周末明顯降雨

▲目前西北太平洋上有烟花和尼伯特颱風。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興今天（27日）表示，周日後台灣受大低壓帶籠罩影響，且大低壓帶內不排除有熱帶性低氣壓或颱風生成的機會，全台需留意有較大雨勢發生。天氣風險公司總經理彭啟明也說，在季風低壓很大範圍的區域內，也不排除仍有颱風再度發展。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第9號颱風「盧碧」（ Lupit，菲律賓提供，指殘暴）。

彭啟明在臉書說，周三、周四開始，季風低壓的位置逐漸往北抬，這也將讓台灣附近的西南風水氣有逐漸增多，對流發展的區域將不限於中南部，北部也都有機會，未來就是關注西南季風的發展位置，很有機會在周末時，水氣會顯著增多，台灣各地降雨也會更趨明顯。

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▼今晨0時至10時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



彭啟明指出，北部未來幾天預期從雪山山脈附近逐步發展起來熱對流，西南風環境的天氣可能會持續到下周；在這個季風低壓很大範圍的區域內，也不排除仍有颱風再度發展，短時間1、2周內，似乎還看到不太平洋高壓重回東亞的趨勢。

賈新興在臉書表示，留意周六後大低壓帶的影響，根據歐洲模式和美國模式預報均顯示，周日後台灣受大低壓帶籠罩影響，且大低壓帶內不排除有熱帶性低氣壓或颱風生成的機會，全台需留意有較大雨勢發生，中南部易有短時大雨或豪雨發生的機會，大雨發生時易伴隨雷擊和強陣風。

對於近期是否可能有颱風生成，中央氣象局分析，大低壓帶內易有熱帶系統發展，然其發展位置、時間及強度有不確定性，是否對台灣附近天氣造成影響亦有待觀察，請多留意氣象局發布的最新資訊；另外，當熱帶系統發展時，也要留意沿海的強風及長浪。