水氣一天比一天多！「全台有雨」時間曝　高屏大雨特報

▲今晨雷達回波圖顯示中南部上空有水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

水氣一天比一天多！氣象專家吳德榮提醒，今天（27日）起至下周二的模擬顯示，中南部迎風面對流逐漸增強，並漸擴大範圍，且將連續多日、累積大量的降雨，應慎防其致災的可能；下周三、下周四季風槽內另有低壓發展，降雨型態改變，不再侷限於中南部，為期末模擬需再觀察。

中央氣象局今晨對台南市、高雄市發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意。

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氣象局表示，今天西南風持續影響，南部出現短暫陣雨或雷雨的機率仍高，並且也有局部大雨發生的機率，至於中部及苗栗由於西南風帶來的水氣略微減少，降雨會變得較為局部且機率較周一低，其他地區則為多雲到晴，午後大台北地區及其他山區會有局部短暫雷陣雨，山區午後有機會出現較大雨勢。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，北部、東半部及金門依舊炎熱，高溫約35至37度，其中桃園以北、東半部及金門已連續兩天出現36度以上高溫，東南部也仍有焚風發生的機率，至於中南部高溫則在32到35度左右。

氣象局預報，周三至周五南部下雨時間長，屬於有陣雨或雷雨的天氣，中部仍偏向於短暫的陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨；北部及東半部仍炎熱，東南部有焚風發生的機率，請注意。

氣象局提醒，周六至下周一西南風增強的同時，不排除當中有中小尺度低壓發展，台灣附近大氣環境更加不穩定，除南部降雨時間長外，中部的雨勢也較為持續，至於其他地區的降雨不再侷限於午後，整天都有機會出現局部短暫陣雨或雷雨。

▼今午後大台北地區會有局部短暫雷陣雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，西南季風為「行星尺度」（季風從南半球跨赤道、經印度洋、孟加拉灣、中南半島、南海、台灣至中太平洋，長達6000公里以上）的環流，變化緩慢，高溫高濕很不穩定。

吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）模式，今起至下周二的模擬顯示，季風低壓環流緩慢北移，原本位置比較偏南的西南季風逐漸向北調整並移至在台灣附近，迎風面對流亦隨著逐漸增強，並漸擴大範圍，且將連續多日、累積大量的降雨，應慎防其致災的可能；下周三、下周四季風槽內另有低壓發展，降雨型態改變，不再侷限於中南部，為期末模擬需再觀察。

吳德榮進一步分析，今中南部有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，應注意！午後北台灣山區亦有對流發展的機率；背風面北部、東半部則是晴朗、酷熱，最高溫可達38度以上，要注意防曬、防中暑！



吳德榮表示，周三至周五天氣型態雖然類似，但西南季風漸向北調，不穩定（熱力及動力）大氣的影響範圍逐日擴大、雨勢亦有增大的趨勢；除了中南部有陣雨、雷雨，北部、東半部午後亦有局部短暫雷陣雨的機率；周六至下周二西南季風持續，季風槽（Monsoon trough）甚至調整至台灣附近，模擬的雨勢繼續增大，影響範圍亦無減小的趨勢；下周三、下周四季風槽內低壓發展，仍然多雨，且不再侷限於中南部，但為期末模擬，需再觀察。