印度巨石衝下山「鐵橋斷兩截」釀9人死亡！　恐怖瞬間畫面曝光

▲大量土石衝下山「鐵橋斷兩截」釀9人死亡。(圖/翻攝自推特/@nagarkoti)



記者張方瑀/綜合報導

印度西部馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)連日大雨,造成多處爆發土石流、洪水等嚴重災情,近日更有巨石直接從山坡滑落,除了將一座鐵橋直接砸成兩半以外,還有一輛載滿遊客的小巴士被壓毀,造成9人不幸身亡。

#HimachalPradesh



8 people died and one sustained injuries in a landslide incident in #Kinnaur district on Sunday.



The bridge connecting #Sangla and #Chitkul with rest of country has been broken by falling boulders@timesofindia pic.twitter.com/YulPHjOLgb