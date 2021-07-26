印度巨石衝下山「鐵橋斷兩截」釀9人死亡！　恐怖瞬間畫面曝光

▲大量土石衝下山「鐵橋斷兩截」釀9人死亡。（圖／翻攝自推特／@nagarkoti）



記者張方瑀／綜合報導

印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）連日大雨，造成多處爆發土石流、洪水等嚴重災情，近日更有巨石直接從山坡滑落，除了將一座鐵橋直接砸成兩半以外，還有一輛載滿遊客的小巴士被壓毀，造成9人不幸身亡。

#HimachalPradesh



8 people died and one sustained injuries in a landslide incident in #Kinnaur district on Sunday.



The bridge connecting #Sangla and #Chitkul with rest of country has been broken by falling boulders@timesofindia pic.twitter.com/YulPHjOLgb — Rajinder S Nagarkoti (@nagarkoti) July 25, 2021

根據《每日郵報》報導，位在喜馬拉雅山麓的Chitkul村日前發生嚴重落石意外。從網路上曝光的影片可以看到，當時天氣正晴朗，但山坡上的土石卻突然鬆動，滾滾塵土直接傾瀉而下，壓過樹林，影片中的人不斷大聲尖叫。

結果大量土石不斷滾落，直接將山坡旁的鐵橋砸成兩半，錄影的網友也嚇得躲進屋裡。據了解，這場意外壓毀了一輛滿載遊客的小巴士，造成9名來自德里的遊客身亡，還有另外4名當地居民受傷。

目前印度正處於季風季節，暴雨導致多地出現洪水和土石流，有三個邦約25萬人撤離家園，許多地區電力中斷，目前造成至少160人死亡。

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