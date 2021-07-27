台南鐵路地下化「進度過半」　總工程最快113年底完工

▲台南鐵路地下化進度過半。（圖／鐵道局）

記者李宜秦／台北報導

台南鐵路地下化爭議多，過去曾發生過不少衝突，交通部鐵道局持續與當地住戶溝通，並透過工程技術避開未搬離的住戶，目前總工程進度為52.78％，預計113年底將鐵路移入地下營運。

鐵道局表示，台南鐵路地下化主體(土建)工程各標正進行連續壁(進度已達83%)及隧道開挖施作，計畫全線既有橫交立體設施(地下道、平交道及高架陸橋)計有23處。

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為疏導市區交通並減少施工造成不便，鐵道局依臺南市政府核定之交通維持計畫，相鄰2處平交道、地下道、陸橋等均不同時施工，並先與市政府交通單位協調並妥為設置交通維持及引導措施，截至目前已完成施工之橫交設施計12處。

▲▼台南鐵路地下化進度過半，最快113年底完工。（圖／鐵道局）

臺南車站改建後為配置2座島式月臺及4股道之地下車站，其改建內容除舊有車站保留、拆除既有後站及人行地下道外，尚含新建下沉式廣場及地下站體，目前進行開挖支撐施作，並於110年4月完成新建臨時後站及跨站天橋啟用。另林森及南臺南二通勤站亦正進行開挖支撐及結構施作。

鐵道局表示，本計畫位於臺南古都，因地層中埋藏豐富文化資產，致工進推展受到影響，目前施工監看已發掘14處文資遺構，鐵道局均依臺南市文資處專家學者會勘紀錄、文資審議決議及文資法相關規定，依法提送相關移置計畫經主管機關核定後據以執行。

軌道工程部分，南引道範圍已交付軌道標舖軌，正進行鋼軌電阻火花焊接作業。另系統機電工程包含永久軌電車線、號誌、電訊、隧道通風、中央監控等系統，正積極辦理細部設計作業，預定今年底陸續辦理發包施工。