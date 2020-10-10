南鐵2戶要「保留樓梯」　鐵道局評估不可行：將擇期強制拆除

▲南鐵地下化仍有2戶不願接受拆遷。（圖／記者林悅翻攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部鐵道局執行台南市區鐵路地下化計畫，全線340戶拆遷戶迄今僅餘3戶尚未完成點交，其中北區開元路11及13號拆遷戶要求保留既有樓梯，但評估後恐影響鐵道安全，無法保留，鐵道局表示，該工程已全面施工，拆遷戶若仍拒絕配合，將擇期強制拆除。

鐵道局表示，開元路11及13號兩戶早年分別為3層及2層樓，經地主自行增建為四層樓並將兩戶打通，僅保留13號樓梯；本案鐵路地下化係以明挖覆蓋法施工，該樓梯與工程所必需之地表區域排水用水溝及地下隧道關鍵之擋土連續壁衝突。

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經考量鐵路整體線形且相關工程均採最緊縮之方式設計，實已無任何退縮調整空間，故無法保留，惟該2戶徵收後剩餘之建物，雖較侷促，但應尚有空間可施作適當形式之樓梯，供原合法部分建物上下使用，經多次與拆遷戶協調並表達願意協助評估，但拆遷戶堅決要求原樓梯保留，無法達成共識。

▲鐵道局表示，將擇期強拆。（圖／記者林悅翻攝）

鐵道局指出，因工程需要徵收之土地及建物，均委請專業單位辦理查估，就必須拆遷的部分，以及如屬半拆戶所需的門面整修補強，依市價給予合理補償費，如自行拆遷還可加給自動拆遷獎勵金，台南市政府更配合先行興建照顧住宅，以低於市價一半之價格提供拆遷戶承購。

鐵道局表示，上述工程用地範圍、補償方式以及各項配套措施，本局對全線340戶拆遷戶均採一致之作法，並盡可能在拆遷過程中給予拆遷戶必要之協助，以上說明，經本局透過各種方式及地方人士等管道誠意表達，但開元路11及13號拆遷戶均不願接受。

基於台南計畫係屬行政院前瞻計畫之重要交通建設之一，對於鐵路行車安全，改善台南市區交通有重大助益，且工程已全線全面展開施工，實無法一再延宕，開元路11及13號拆遷戶若仍拒絕配合點交，鐵道局仍將適時擇期依行政執行法執行強制拆除作業。