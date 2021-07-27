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三星盧泰文證實將發表Galaxy Z系列等4大新品！韓國售價曝光

▲三星預告8月11日舉辦Galaxy Unpacked 2021全球發表會。（圖／取自三星）

特約記者洪聖壹／綜合報導

三星電子日前已經發出預告，將於台灣時間 8 月 11 日晚間 10 點，舉辦 Galaxy Unpacked 2021，活動當中預期將推出的是 Galaxy Z Fold3、Z Flip 兩款旗艦機，近日配件商爆料，Z Fold3 支援 S Pen。而就這麼巧，三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文稍早發文證實相關新產品，並且說明未來策略。

▲三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文。（圖／取自三星）

其實早在 2020 年 12 月初，路透社就引述知情人士指出，三星電子在 2021 年沒有 Galaxy Note系列的開發計畫。而且消息人士還爆料：「負責開發 Galaxy Note 系列產品的同一團隊現在將致力於開發三星的折疊螢幕的智慧型手機。」（詳見：三星Galaxy Note系列將走入歷史　路透：開發團隊專注折疊手機

同篇報導當中指出，「即將發表的三星Galaxy S21系列與三星Galaxy Z Fold 3都可能會支持 S Pen，儘管包裝盒中不會附帶。由於 2021 年將提供這兩個產品選項，因此三星目前沒有理由繼續開發 Galaxy Note系列。」

事後證實，三星電子為 Galaxy S21 Ultra 加入 S Pen 的支援，並且同步推出配件，當時雖未正面回應停止開發 Galaxy Note 系列產品的傳聞，但事後確實多次證實今年不會推出新款 Galaxy Note 手機。

如今隨著 Galaxy Unpacked 2021 倒數計時，三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文除了確認新一代 Galaxy Z 系列產品將會支援 S Pen，也確認不會推出新的 Galaxy Note，而是選擇將 Note 系列功能進一步擴展到更多三星 Galaxy 設備。

「隨著我們進入這個積極轉型的新時代，我相信開放的生態系統是加速創新和讓人們更自由地創造最適合他們生活方式的體驗的唯一途徑。」

盧泰文在公開聲明當中指出，「以人為本」仍是三星電子的發展核心，在行動產品領域，更生動的相機體驗、身歷其境的螢幕觀看體驗，到電池的持久耐用與安全性，都是三星電子傾聽消費者意見所做出的帶有真正意義的創新。三星將以 Galaxy Z 系列重塑智慧型手機類別，並且徹底重新構想你的體驗。

呼之欲出的Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip2、Galaxy Watch 4與新S Pen

第二代折疊手機 Galaxy Z Fold2 和 Galaxy Z Flip 改進與優化了折疊手機，而到了第三代，將為更多人開啟驚人的多任務處理與耐用性，盧泰文在接下來的發文當中，直接預告了Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip2 與 Galaxy Watch 4 傳聞的存在性。

▲盧泰文證實新一代折疊機Galaxy Z Fold、Galaxy Z Flip 即將發表。（圖／取自Twitter）

首先是針對摺疊手機，盧泰文說：「即將推出的 Galaxy Z Fold 結合了智慧型手機和平板電腦提供的最佳功能，並提供全新的工作、連接和創作方式；而即將推出的 Z Flip 則展現出更加精緻的風格，配備更耐用、更堅固的材料。我堅信這些設備將響應我們在未來的開放道路上航行所需的多功能移動技術的需求。」後續發文更透露將發表：「專為可折疊手機設計的 S Pen。」

▲Galaxy Z Fold3、專用的 S Pen 配件與 S Pen Pro。（圖／取自91mobiles）

▲最新傳聞 Galaxy Z Flip 將與愛迪達合作推出限定款。（圖／渲染圖、取自Twitter）

在穿戴裝置連動方面，除了 Samsung Health、SmartThings等應用程式，重頭戲當然就是今年 Google I/O 提到的 One UI Watch 使用者介面，當然傳聞中的 Galaxy Watch 4 也就呼之欲出。後者著重在使用者數據與隱私的安全解決方案，這包括 Samsung Knox。

▲Galaxy Watch 4、Galaxy Z Fold3。（圖／取自三星YouTube頻道）

盧泰文預告，One UI Watch 使用者介面將與三星其他 Galaxy 裝置深度結合，讓新款 Galaxy Watch 和 Galaxy 智能手機之間提供一致的連接。

在合作夥伴方面，盧泰文指出 Google 與微軟在「開放生態系統」與「可靠的行動體驗」方面是值得信賴的合作夥伴。前者指的是與 Google 深度合作折疊手機的使用者生態系統。

三星已經與 Google 合作優化折疊手機體驗，像是結合 Google Duo 進行高品質視訊通話，以 Flex 模式在 YouTube 看影片，或者更升級的 Microsoft Teams 行動體驗等等，三星希望透過更多合作夥伴提供的應用程式，將讓用戶可以充分利用折疊手機。

從這次官方聲明當中，盧泰文至少公開了Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip2、Galaxy Watch 4 與新款 S Pen 等四大新品，不過真無線藍牙耳機 Galaxy Buds 2在 8 月 11 日的 Galaxy Unpacked 亮相的機會相當高，所以大家可以期待一下今年下半年三星全新產品為這行動市場帶來的衝擊。

最新消息指出，三星 Galaxy Z Flip3 256GB 售價 1,254,000 韓圜，約台幣 30,500 元。Galaxy Z Fold3 256GB 售價 1,999,000 韓圜，折合新台幣約 4.9 萬。Galaxy Z Fold3 512GB 售價 2,098,000 韓圜，約台幣 5.1 萬。預購禮方面，購買Galaxy Z Flip3 將贈送 Galaxy Buds2 耳機、Samsung Care Plus 1年份與保護殼。購買Galaxy Z Fold3將贈送 Galaxy Buds2、Samsung Care Plus 1年份與 S-Pen 保護殼。

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