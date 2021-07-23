通訊行被買走這條傳輸線　6年偽君子面具撕開了

▲吳男從大陸地區購入仿冒的蘋果手機及周邊配件狂賣6年。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

真的很毋湯！新北市汐止區1名吳姓通訊行老闆，從2014年間從大陸地區陸續買進三星、蘋果手機周邊配件，直到2020年遭美商蘋果公司委託市調人員到店家購買一條蘋果公司商標傳輸線1條，經鑑定確定為仿冒品，交由警方搜索，經查證屬實，士林地檢署日前偵結依違反商標法將他提起公訴。

根據起訴內容指出，吳男從2014年間，透過姓名年籍不詳的「周先生」向大陸多家廠商陸續購得仿冒南韓三星及美商蘋果公司周邊商品，以低於真品的價格販售，以此牟利。

直到去年1月22日美商蘋果公司委託陳姓市調人員前往吳男開的通訊行購買1條蘋果傳輸線，經鑑定確定該傳輸線就是仿冒品，並向警方報警。同年5月5日警方並持搜索票前往通訊行執行搜索，當場扣得相關商品，經警送鑑定確定為仿冒商標商品。

檢察官認蘋果及三星，在國際及國外市場行銷多年，具有相當的聲譽，為業者及一般消費大眾所熟知，屬於相關大眾所共知的商標及商品，如未經商標權人同意或授權，不得於在同一或類似商品使用相同或類似的註冊商標，對此認吳男意圖販賣侵害商標權商品以構成違反商標法，依法提起公訴。

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