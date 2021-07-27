郭婞淳開把100kg「比其他人都高」　網爆雞母皮：來拼紀錄的

▲看到郭婞淳開把的數字，不少人都爆雞母皮，直呼她就是來挑戰自己的。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

奧運相關賽事如火如荼，我國代表隊選手陸續登場，舉重好手郭婞淳、陳玟卉也迎來首戰。而開把的數字一公布，就有網友發現，郭婞淳開把設定100公斤是A組9名選手中最重，挺舉更要挑戰130公斤，「總和比其他所有選手的最佳紀錄還要高！」引發熱議「郭婞淳開把的數字怎麼跟人家不一樣？」

這位網友在PTT的Gossiping問卦，一開頭就驚呼「郭婞淳真的是打算開把就金牌！」指出舉重開始之前，教練都會填好選手要挑戰第一把的重量，「通常都是選手100次都能舉起100次的重量」。但郭婞淳第一把就要抓舉100公斤、挺舉130公斤，總和比其他所有選手的最佳紀錄還要高。

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看到這個數字，原PO忍不住呆了，「也就是說，230總和，開把第一把就可以拿金牌，郭婞淳是準備在奧運場上刷自己的世界紀錄嗎？」

▲舉重女神郭婞淳。（圖／中華奧會提供）

貼文一出，話題馬上引發熱論，許多人在尚未開比時就已爆雞母皮，「挑戰自己」、「來拼紀錄的」、「真。奧運選手」、「她想先拿金牌再挑戰紀錄ㄅ」、「跟自己的比賽，別受傷就好」、「來寫紀錄，來留歷史的」、「我連沒有槓鈴的棍子都舉不起來 QQ」、「舉重就是在挑戰你個人身體肌肉的極限啊！」

稍早，郭婞淳果真不負眾望，在女子59公斤量級登場時，抓舉部分是壓軸出場，第1次試舉輕輕鬆鬆，直接衝上排名第1，第3次試舉103公斤突破奧運紀錄，成為新任奧運紀錄保持人。

目前郭婞淳是女子59公斤級抓舉（110公斤）、挺舉（140公斤）與總和（247公斤）的世界紀錄保持人，其中抓舉和總和兩項紀錄是在今年4月亞錦賽所締造。過往奧運舉重為女子58公斤級，本屆東奧是國際舉重總會2018年調整59公斤量級後的第一場奧運，該量級的奧運抓舉紀錄設定為102公斤，所以郭婞淳第2次試舉就有望舉破奧運紀錄。